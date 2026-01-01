AFFiNE est un « KnowledgeOS » open source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, dessiner sur des tableaux blancs infinis et gérer des bases de données organisées — le tout au sein du même espace de travail — sans avoir à basculer entre différents outils pour chaque tâche.

Conçu avec une architecture axée sur la confidentialité et le local-first, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel et la migration automatisée de la base de données pour des mises à jour fiables.