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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec AFFiNE

AFFiNE est un « KnowledgeOS » open source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, dessiner sur des tableaux blancs infinis et gérer des bases de données organisées — le tout au sein du même espace de travail — sans avoir à basculer entre différents outils pour chaque tâche.

Conçu avec une architecture axée sur la confidentialité et le local-first, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel et la migration automatisée de la base de données pour des mises à jour fiables.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AFFiNE

Espace de travail unifié

Combine des documents, des tableaux blancs et des bases de données sur une seule plateforme afin que vous puissiez passer de l'écriture, à l'esquisse et à l'organisation de données sans changer de contexte entre des applications distinctes.

Tableaux blancs à canevas infini

Les tableaux blancs libres, avec leurs outils de dessin, de diagrammes et de notes autocollantes, offrent aux équipes un espace visuel pour le brainstorming et le travail de conception, en complément des documents structurés.

Assistance basée sur l'IA

L'IA est intégrée à tous les types de contenu pour aider à la rédaction, à la synthèse et à la génération de contenu, réduisant ainsi la charge de travail liée à la production d'artefacts de connaissance de haute qualité.

Bases de données structurées

Organisez les informations dans des vues de base de données personnalisables avec des capacités de filtrage et de requête, remplaçant ainsi le besoin d'outils de feuille de calcul séparés au sein du même espace de travail.

Collaboration en temps réel

La synchronisation sans conflit permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier des documents et des tableaux blancs simultanément, les modifications étant reflétées instantanément sur tous les appareils connectés.

Pourquoi exécuter AFFiNE sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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