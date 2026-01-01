Déployer AFFiNE avec une installation en un clic.
Espace de travail open source tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec une assistance alimentée par l'IA.
Choisissez un forfait VPS pour AFFiNE
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AFFiNE
AFFiNE est un « KnowledgeOS » open source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, dessiner sur des tableaux blancs infinis et gérer des bases de données organisées — le tout au sein du même espace de travail — sans avoir à basculer entre différents outils pour chaque tâche.
Conçu avec une architecture axée sur la confidentialité et le local-first, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel et la migration automatisée de la base de données pour des mises à jour fiables.
Caractéristiques principales de AFFiNE
Espace de travail unifié
Combine des documents, des tableaux blancs et des bases de données sur une seule plateforme afin que vous puissiez passer de l'écriture, à l'esquisse et à l'organisation de données sans changer de contexte entre des applications distinctes.
Tableaux blancs à canevas infini
Les tableaux blancs libres, avec leurs outils de dessin, de diagrammes et de notes autocollantes, offrent aux équipes un espace visuel pour le brainstorming et le travail de conception, en complément des documents structurés.
Assistance basée sur l'IA
L'IA est intégrée à tous les types de contenu pour aider à la rédaction, à la synthèse et à la génération de contenu, réduisant ainsi la charge de travail liée à la production d'artefacts de connaissance de haute qualité.
Bases de données structurées
Organisez les informations dans des vues de base de données personnalisables avec des capacités de filtrage et de requête, remplaçant ainsi le besoin d'outils de feuille de calcul séparés au sein du même espace de travail.
Collaboration en temps réel
La synchronisation sans conflit permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier des documents et des tableaux blancs simultanément, les modifications étant reflétées instantanément sur tous les appareils connectés.
Pourquoi exécuter AFFiNE sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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