Déployer Decidim en un clic.
Plateforme de démocratie participative open source pour les consultations citoyennes, le budget participatif et la prise de décision collaborative.
Choisissez un forfait VPS pour Decidim
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Decidim
Decidim est le cadre de démocratie participative initialement conçu pour la ville de Barcelone et maintenant utilisé par des gouvernements nationaux, des conseils régionaux, des universités et des organisations civiques dans plus de trente pays pour organiser des référendums, des budgets participatifs, des assemblées citoyennes et des processus de co-création de politiques en ligne.
L'auto-hébergement de Decidim sur votre propre VPS maintient les données des citoyens, les registres de vote et l'historique des délibérations sous votre pleine souveraineté — jamais sur un SaaS tiers — tout en vous donnant l'intégralité du code source Ruby on Rails sous AGPL-3.0 pour étendre, auditer et fédérer avec d'autres instances Decidim.
Caractéristiques principales de Decidim
Budget participatif
Organisez des consultations budgétaires multi-étapes où les citoyens proposent, soutiennent et votent sur la manière dont les fonds publics sont alloués, avec des règles de vote intégrées et la publication des résultats.
Assemblées citoyennes
Organisez des processus délibératifs avec des propositions, des débats, des réunions et un suivi de la responsabilité afin que chaque contribution citoyenne soit traçable de l'idée au résultat.
Multi-locataire par conception
Hébergez plusieurs espaces de participation indépendants — villes, départements ou organisations — sur une seule instance Decidim avec un contenu et des administrateurs isolés.
Décisions auditables
Chaque proposition, vote et amendement est enregistré dans une chronologie transparente que les citoyens, les journalistes et les organismes de surveillance peuvent consulter à tout moment.
Intégration de normes ouvertes
L'authentification unique SAML et OAuth, les API REST et GraphQL, et la prise en charge d'ActivityPub permettent à Decidim de s'intégrer aux systèmes d'identité civique existants et au fédivers plus large.
Localisé dans plus de 60 langues
Navires traduits pour être utilisés par les gouvernements et les organisations de base du monde entier, avec des outils intégrés pour traduire le contenu au sein de chaque espace de participation.
Pourquoi exécuter Decidim sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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