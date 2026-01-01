ArchivesSpace est le principal système de gestion de l'information archivistique open source, conçu par des archivistes pour des archivistes. Il combine l'acquisition, le classement, la description et la découverte publique en une seule application qui prend en charge le cycle de vie archivistique complet — du don initial à l'accès en ligne par les chercheurs.

L'auto-hébergement d'ArchivesSpace sur votre propre VPS maintient les instruments de recherche, les registres d'acquisition et les données des usagers sous le contrôle de votre institution, sans frais par enregistrement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface du personnel intégrée, le portail d'accès public, l'API REST et le point d'accès OAI-PMH offrent à vos archives une plateforme complète de description et de découverte prête à l'emploi.