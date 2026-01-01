Déployer Apollo en un clic.
Éditeur d'annotation de génome collaboratif en temps réel conçu pour les équipes de recherche biologique réparties.
Choisissez un forfait VPS pour Apollo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apollo
Apollo est la principale plateforme open-source pour l'annotation de génomes pilotée par la communauté, développée par le projet Generic Model Organism Database (GMOD). Construit autour d'un visualiseur alimenté par JBrowse, il permet aux conservateurs de différentes institutions de modifier des modèles de gènes, des transcrits et des caractéristiques sur des génomes de référence partagés simultanément — chaque modification étant suivie, attribuée et instantanément visible par les collaborateurs.
L'auto-hébergement d'Apollo sur votre propre VPS maintient les données d'annotation propriétaires au sein de votre infrastructure plutôt que sur des serveurs tiers. Les laboratoires de recherche, les consortiums et les équipes de biotechnologie obtiennent une base de données d'annotation unique et faisant autorité, des permissions granulaires par organisme et un historique de curation qu'ils possèdent entièrement — sans partager de données génomiques sensibles à l'extérieur.
Caractéristiques principales de Apollo
Coédition en temps réel
Plusieurs conservateurs modifient le même génome simultanément, les changements étant diffusés instantanément via une synchronisation basée sur WebSocket.
Visualiseur propulsé par JBrowse
Basé sur le navigateur de génome JBrowse, offrant aux conservateurs une navigation de piste, une recherche et une visualisation de séquence familières prêtes à l'emploi.
Autorisations par organisme
L'accès granulaire basé sur les rôles permet aux administrateurs d'attribuer des droits de lecture, d'écriture ou d'administration par organisme et par groupe d'utilisateurs.
Historique des annotations
Chaque modification de transcription, commentaire et changement de fonctionnalité est enregistré avec l'auteur et l'horodatage, prenant en charge des flux de travail d'audit complets et d'annulation.
Importation GFF3 et FASTA
Chargez les génomes de référence et les annotations existantes via des formats bioinformatiques standard sans nécessiter de conversion propriétaire.
Pourquoi exécuter Apollo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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