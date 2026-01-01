Déployer ClassQuiz en un clic.
Alternative open source à Kahoot pour des quiz de classe multijoueurs en direct avec un score en temps réel.
Choisissez un forfait VPS pour ClassQuiz
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ClassQuiz
ClassQuiz est une plateforme de quiz open-source et auto-hébergée, conçue pour les enseignants, les formateurs et les éducateurs qui souhaitent une alternative respectueuse de la vie privée aux services commerciaux de quiz en classe. Les joueurs rejoignent une partie en saisissant un code PIN sur n'importe quel appareil, répondent aux questions en temps réel et voient les classements en direct après chaque manche.
L'auto-hébergement de ClassQuiz sur votre propre VPS vous permet de garder le contenu des quiz, les réponses des étudiants et les données de compte sous votre contrôle total, évite les frais de licence par siège et fonctionne sur les réseaux scolaires sans dépendances externes. La pile inclut l'API, le worker en arrière-plan, PostgreSQL, Redis et Meilisearch pour la découverte des quiz.
Caractéristiques principales de ClassQuiz
Multijoueur en temps réel
Organisez des sessions de quiz en direct où les joueurs rejoignent par code PIN et répondent à des questions synchronisées via une connexion WebSocket.
Création de quiz
Créez des questions à choix multiples, ABCD, à échelle, de vote et à saisie de texte avec des images, des limites de temps et une notation par réponse.
Recherche en texte intégral
Découvrez les quiz publics instantanément grâce à un index Meilisearch intégré qui classe les résultats par titre, tags et description.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez toutes les données de quiz, les noms de joueurs et les réponses sur votre propre infrastructure, sans télémétrie ni analyse tierce.
Stockage d'images
Joignez des images aux questions en utilisant le stockage local intégré ou connectez n'importe quel backend compatible S3 pour des médias illimités.
OAuth et SSO
Connectez Google, GitHub ou tout fournisseur OpenID Connect personnalisé afin que les enseignants puissent se connecter avec leurs comptes scolaires existants.
Pourquoi exécuter ClassQuiz sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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