Bitwarden هو خادم مدير كلمات المرور الرسمي الذي بنته وتتولى صيانته شركة Bitwarden Inc. ينشر هذا القالب Bitwarden lite، وهو توزيع البائع أحادي الحاوية، جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MariaDB مخصصة. على عكس عمليات إعادة التنفيذ المجتمعية لواجهة برمجة تطبيقات Bitwarden (API)، فإنه يشغل نفس رمز الخادم الذي تشحنه Bitwarden لعملائها، لذا فإن سلوك المخزن والتشفير وتواتر التحديثات تأتي مباشرة من البائع.

تتيح لك الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك الاحتفاظ بكل عنصر مخزن ومرفق وملف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بينما تستمر أجهزتك في استخدام ملحقات متصفح Bitwarden الرسمية وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الجوال وCLI. يواجه Traefik الحاوية بشهادات Let's Encrypt تلقائية، مما يلبي متطلبات HTTPS التي تفرضها عملاء Bitwarden. توصي Bitwarden باستخدام lite للاستخدام الشخصي والمختبرات المنزلية.