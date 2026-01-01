انشر Bitwarden بنقرة واحدة.
خادم مدير كلمات المرور Bitwarden الرسمي ذاتي الاستضافة، مقترن بخدمة قاعدة بيانات MariaDB مخصصة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Bitwarden
Bitwarden هو خادم مدير كلمات المرور الرسمي الذي بنته وتتولى صيانته شركة Bitwarden Inc. ينشر هذا القالب Bitwarden lite، وهو توزيع البائع أحادي الحاوية، جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MariaDB مخصصة. على عكس عمليات إعادة التنفيذ المجتمعية لواجهة برمجة تطبيقات Bitwarden (API)، فإنه يشغل نفس رمز الخادم الذي تشحنه Bitwarden لعملائها، لذا فإن سلوك المخزن والتشفير وتواتر التحديثات تأتي مباشرة من البائع.
تتيح لك الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك الاحتفاظ بكل عنصر مخزن ومرفق وملف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بينما تستمر أجهزتك في استخدام ملحقات متصفح Bitwarden الرسمية وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الجوال وCLI. يواجه Traefik الحاوية بشهادات Let's Encrypt تلقائية، مما يلبي متطلبات HTTPS التي تفرضها عملاء Bitwarden. توصي Bitwarden باستخدام lite للاستخدام الشخصي والمختبرات المنزلية.
الميزات الرئيسية لـ Bitwarden
خادم Bitwarden الرسمي
يشغل رمز الخادم الذي تبنيه وتصونه شركة Bitwarden Inc.، لذلك تأتي إصلاحات الأمان والإصدارات مباشرة من المورد.
التوافق الرسمي مع العميل
ملحقات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الجوال وBitwarden CLI تتصل بخادمك الخاص دون أي تعديل.
خزنة مشفّرة شاملة
يتم تشفير العناصر على أجهزتك بموجب نموذج عدم المعرفة، لذلك لا يرى الخادم أبدًا كلمة مرورك الرئيسية.
المنظمات والمشاركة
شارك بيانات الاعتماد مع أفراد العائلة أو الزملاء من خلال المؤسسات والمجموعات مع التحكم في الوصول لكل مستخدم.
خدمات المؤسسات الاختيارية
يتم تضمين SSO و SCIM provisioning وتسجيل الأحداث داخل الصورة ويمكن تفعيلها عندما تتطلبها الرخصة.
ما أهمية تشغيل Bitwarden على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان Kodee ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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