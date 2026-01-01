خصم يصل إلى 70% على Bitwarden

انشر Bitwarden بنقرة واحدة.

خادم مدير كلمات المرور Bitwarden الرسمي ذاتي الاستضافة، مقترن بخدمة قاعدة بيانات MariaDB مخصصة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49US$/الشهر
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1 نواة vCPU
4GB RAM
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نطاق تردّدي 4TB
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8.79US$/الشهر
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تتجدّد مقابل ⁦14.99⁩ US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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8GB RAM
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KVM 4
42.99US$
12.99US$/الشهر
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تتجدّد مقابل ⁦28.99⁩ US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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73.99US$
25.99US$/الشهر
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تتجدّد مقابل ⁦49.99⁩ US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
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KVM 1
19.99US$
6.49US$/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل ⁦11.99⁩ US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 65%
KVM 2
24.99US$
8.79US$/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل ⁦14.99⁩ US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99US$
12.99US$/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل ⁦28.99⁩ US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99US$
25.99US$/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل ⁦49.99⁩ US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Bitwarden

Bitwarden هو خادم مدير كلمات المرور الرسمي الذي بنته وتتولى صيانته شركة Bitwarden Inc. ينشر هذا القالب Bitwarden lite، وهو توزيع البائع أحادي الحاوية، جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MariaDB مخصصة. على عكس عمليات إعادة التنفيذ المجتمعية لواجهة برمجة تطبيقات Bitwarden (API)، فإنه يشغل نفس رمز الخادم الذي تشحنه Bitwarden لعملائها، لذا فإن سلوك المخزن والتشفير وتواتر التحديثات تأتي مباشرة من البائع.

تتيح لك الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك الاحتفاظ بكل عنصر مخزن ومرفق وملف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بينما تستمر أجهزتك في استخدام ملحقات متصفح Bitwarden الرسمية وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الجوال وCLI. يواجه Traefik الحاوية بشهادات Let's Encrypt تلقائية، مما يلبي متطلبات HTTPS التي تفرضها عملاء Bitwarden. توصي Bitwarden باستخدام lite للاستخدام الشخصي والمختبرات المنزلية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Bitwarden

خادم Bitwarden الرسمي

يشغل رمز الخادم الذي تبنيه وتصونه شركة Bitwarden Inc.، لذلك تأتي إصلاحات الأمان والإصدارات مباشرة من المورد.

التوافق الرسمي مع العميل

ملحقات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الجوال وBitwarden CLI تتصل بخادمك الخاص دون أي تعديل.

خزنة مشفّرة شاملة

يتم تشفير العناصر على أجهزتك بموجب نموذج عدم المعرفة، لذلك لا يرى الخادم أبدًا كلمة مرورك الرئيسية.

المنظمات والمشاركة

شارك بيانات الاعتماد مع أفراد العائلة أو الزملاء من خلال المؤسسات والمجموعات مع التحكم في الوصول لكل مستخدم.

خدمات المؤسسات الاختيارية

يتم تضمين SSO و SCIM provisioning وتسجيل الأحداث داخل الصورة ويمكن تفعيلها عندما تتطلبها الرخصة.

ما أهمية تشغيل Bitwarden على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محلياً. وتوسّع عالميا

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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