Com um VPS, obtém acesso root completo e controlo total sobre o servidor — mas isso também significa que é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com um clique elimina toda esta complexidade. Tratamos da infraestrutura, mantemos a sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extra de segurança — para que se possa concentrar inteiramente na utilização do seu assistente de IA, e não na gestão de um servidor. Se é um programador que pretende uma personalização completa, os nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.