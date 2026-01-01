Lance online: planos e serviços acessíveis
OpenClaw com um clique
Garantia de reembolso de 30 dias
Apoio 24/7
Cancele a qualquer momento
Para esforço zero
Para controlo total
Recursos
Para esforço zero
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Recursos
O seu próprio agente de IA. Privado, sempre ativo e disponível em 60 segundos.
Configuração instantânea
O OpenClaw é incrivelmente fácil de instalar, levando os agentes de IA a todos. Sem jargões, sem complexidade, apenas um caminho rápido para a sua primeira automatização.
Manutenção zero
O OpenClaw gerido trata de toda a segurança, atualizações e backups. Os seus agentes de IA permanecem a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer trabalho manual.
Ferramentas integradas
O OpenClaw tem tudo o que precisa para começar facilmente — modelos de IA, navegação na web e uma caixa de correio automatizada, tudo integrado.
OpenClaw com Hostinger versus outros
Perguntas frequentes sobre o OpenClaw Hostinger
Necessito de algum conhecimento técnico para configurar o OpenClaw?
De modo algum. O OpenClaw com um clique foi concebido para pessoas que nunca mexeram num servidor na vida. A nossa implementação com um clique trata de toda a instalação — desde o ambiente do servidor até à configuração da IA. Basta escolher o seu plano, clicar em implantar e o seu assistente pessoal de IA estará online em poucos minutos. Sem programação, sem linhas de comando, sem painéis complicados.
Como funcionam os créditos de IA e preciso de criar contas externas?
Os seus créditos de IA vêm pré-integrados e prontos para utilização imediata. Ao contrário de uma configuração padrão do OpenClaw, não precisa de criar contas com fornecedores de IA como o OpenAI ou o Anthropic, gerar chaves API ou lidar com qualquer configuração técnica. Basta comprar créditos através do painel de controlo da Hostinger e o seu assistente estará pronto a utilizar instantaneamente. Quando precisar de mais, recarregue diretamente através do mesmo painel — é muito simples.
Os meus dados são privados e seguros?
Com certeza. Cada instância do OpenClaw é executada no seu próprio ambiente isolado, o que significa que os seus dados e conversas estão completamente separados dos de outros utilizadores. Bloqueamos cada contentor para impedir o acesso não autorizado ou alterações externas, e cada instância vem com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade, gerado por defeito. Obtém proteção de nível profissional sem ter de configurar nada.
Qual a diferença entre executar o OpenClaw com um clique e executá-lo num VPS?
Com um VPS, obtém acesso root completo e controlo total sobre o servidor — mas isso também significa que é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com um clique elimina toda esta complexidade. Tratamos da infraestrutura, mantemos a sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extra de segurança — para que se possa concentrar inteiramente na utilização do seu assistente de IA, e não na gestão de um servidor. Se é um programador que pretende uma personalização completa, os nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.
O que posso fazer exatamente com o OpenClaw?
O OpenClaw é o seu assistente pessoal de IA que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando o seu portátil está fechado. Pode ligá-lo às suas aplicações de mensagens favoritas — incluindo WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — e utilizá-lo para automatizar tarefas diárias, gerir conversas em diversas plataformas, lidar com leads, executar automatizações no browser e muito mais. Pense nele como um membro digital da equipa que nunca dorme e está sempre pronto para ajudar.