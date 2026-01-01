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OpenClaw com um clique

Garantia de reembolso de 30 dias

Apoio 24/7

Cancele a qualquer momento

24 meses
Mais popular
71% de desconto
OpenClaw gerido
18,99  €
5,49  € /mês
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Para esforço zero

Totalmente gerido para executar agentes de IA sem instalação, gestão de infraestrutura ou configuração.
Pronto a funcionar
Acesso OpenClaw CLI
Sem manutenção
Integração nativa com o Telegram e o WhatsApp
Acesso integrado à IA
Pesquisa web integrada
Email agêntico pré-configurado
Segurança incorporada
64% de desconto
OpenClaw no VPS
21,99  €
7,99  € /mês
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Para controlo total

Um VPS autogerido para os utilizadores que precisam de acesso root, controlo total e recursos alocados.
Pronto com template pré-instalado
Acesso root e ao terminal completos
Acesso integrado à IA
Pesquisa web integrada

Recursos

2 vCPU
8 GB de RAM
100 GB de NVMe
8 TB de largura de banda
Mais popular
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OpenClaw gerido
18,99  €
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Para esforço zero

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Pronto a funcionar
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Para controlo total

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Pronto com template pré-instalado
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Recursos

2 vCPU
8 GB de RAM
100 GB de NVMe
8 TB de largura de banda
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O seu próprio agente de IA. Privado, sempre ativo e disponível em 60 segundos.

Configuração instantânea

O OpenClaw é incrivelmente fácil de instalar, levando os agentes de IA a todos. Sem jargões, sem complexidade, apenas um caminho rápido para a sua primeira automatização.

Manutenção zero

O OpenClaw gerido trata de toda a segurança, atualizações e backups. Os seus agentes de IA permanecem a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer trabalho manual.

Ferramentas integradas

O OpenClaw tem tudo o que precisa para começar facilmente — modelos de IA, navegação na web e uma caixa de correio automatizada, tudo integrado.

OpenClaw com Hostinger versus outros

Qual a diferença entre o OpenClaw da Hostinger e os concorrentes? O nosso foco é a simplicidade, para que possa desfrutar do seu agente de IA em segundos.
Hostinger
Outro fornecedor

Velocidade de implantação

Pronto instantaneamente.
Instalação manual e configuração do ambiente.

Complexidade técnica

Tudo funciona perfeitamente, sem necessidade de configuração adicional.
Requer chaves API e configuração manual.

Créditos de IA

Créditos de IA pré-instalados incluídos.
É necessário ter uma conta API externa.

Gestão de agentes

Interface visual fácil de utilizar para gerir agentes e fluxos de trabalho de IA.
Não

Garantia de reembolso de 30 dias

Se não estiver 100% satisfeito, pode solicitar o reembolso do seu pagamento no prazo de 30 dias após a compra. O processo é simples e sem riscos. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso (podem ser aplicadas exceções).

Perguntas frequentes sobre o OpenClaw Hostinger

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre o nosso OpenClaw de 1 clique.

Necessito de algum conhecimento técnico para configurar o OpenClaw?

De modo algum. O OpenClaw com um clique foi concebido para pessoas que nunca mexeram num servidor na vida. A nossa implementação com um clique trata de toda a instalação — desde o ambiente do servidor até à configuração da IA. Basta escolher o seu plano, clicar em implantar e o seu assistente pessoal de IA estará online em poucos minutos. Sem programação, sem linhas de comando, sem painéis complicados.

Como funcionam os créditos de IA e preciso de criar contas externas?

Os seus créditos de IA vêm pré-integrados e prontos para utilização imediata. Ao contrário de uma configuração padrão do OpenClaw, não precisa de criar contas com fornecedores de IA como o OpenAI ou o Anthropic, gerar chaves API ou lidar com qualquer configuração técnica. Basta comprar créditos através do painel de controlo da Hostinger e o seu assistente estará pronto a utilizar instantaneamente. Quando precisar de mais, recarregue diretamente através do mesmo painel — é muito simples.

Os meus dados são privados e seguros?

Com certeza. Cada instância do OpenClaw é executada no seu próprio ambiente isolado, o que significa que os seus dados e conversas estão completamente separados dos de outros utilizadores. Bloqueamos cada contentor para impedir o acesso não autorizado ou alterações externas, e cada instância vem com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade, gerado por defeito. Obtém proteção de nível profissional sem ter de configurar nada.

Qual a diferença entre executar o OpenClaw com um clique e executá-lo num VPS?

Com um VPS, obtém acesso root completo e controlo total sobre o servidor — mas isso também significa que é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com um clique elimina toda esta complexidade. Tratamos da infraestrutura, mantemos a sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extra de segurança — para que se possa concentrar inteiramente na utilização do seu assistente de IA, e não na gestão de um servidor. Se é um programador que pretende uma personalização completa, os nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.

O que posso fazer exatamente com o OpenClaw?

O OpenClaw é o seu assistente pessoal de IA que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando o seu portátil está fechado. Pode ligá-lo às suas aplicações de mensagens favoritas — incluindo WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — e utilizá-lo para automatizar tarefas diárias, gerir conversas em diversas plataformas, lidar com leads, executar automatizações no browser e muito mais. Pense nele como um membro digital da equipa que nunca dorme e está sempre pronto para ajudar.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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