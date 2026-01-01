Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .systems

Czym jest domena .systems? .systems to ogólna domena najwyższego poziomu przeznaczona dla przedsiębiorstw, dostawców usług informatycznych, firm inżynieryjnych i organizacji oferujących złożone rozwiązania, infrastrukturę lub usługi, kładących nacisk na ustrukturyzowaną, systemową pracę.

Dla kogo jest domena .systems? Domena .systems sprawdza się w przypadku konsultantów IT, dostawców oprogramowania, integratorów systemów i dostawców infrastruktury, którzy oferują złożone rozwiązania techniczne i wsparcie. Jest odpowiednia zarówno dla projektów niszowych, jak i dla uznanych firm technologicznych.