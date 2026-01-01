Twórz systemy skalowalne w domenie .systems
160,99zł/rok50,99zł/1 rokNa pierwszy rok
Oszczędź 68%
O domenie .systems
Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .systems
Czym jest domena .systems?
.systems to ogólna domena najwyższego poziomu przeznaczona dla przedsiębiorstw, dostawców usług informatycznych, firm inżynieryjnych i organizacji oferujących złożone rozwiązania, infrastrukturę lub usługi, kładących nacisk na ustrukturyzowaną, systemową pracę.
Dla kogo jest domena .systems?
Domena .systems sprawdza się w przypadku konsultantów IT, dostawców oprogramowania, integratorów systemów i dostawców infrastruktury, którzy oferują złożone rozwiązania techniczne i wsparcie. Jest odpowiednia zarówno dla projektów niszowych, jak i dla uznanych firm technologicznych.
Dlaczego warto wybrać domenę .systems?
Domena .systems sygnalizuje ustrukturyzowane, techniczne podejście już od pierwszej wizyty, poprawiając przejrzystość i zapamiętywanie marki. Wspiera spójność nazw na stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i dokumentacji, pomagając utrzymać profesjonalną, skalowalną obecność online.
Informacje o domenie .systems
TLD
.systems
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł
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Domena .systems — najczęściej zadawane pytania
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 50,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 160,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.