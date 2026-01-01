Twórz systemy skalowalne w domenie .systems

160,99/rok50,99/1 rok
Oszczędź 68%
Na pierwszy rok
.systems

O domenie .systems

Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .systems

Czym jest domena .systems?

.systems to ogólna domena najwyższego poziomu przeznaczona dla przedsiębiorstw, dostawców usług informatycznych, firm inżynieryjnych i organizacji oferujących złożone rozwiązania, infrastrukturę lub usługi, kładących nacisk na ustrukturyzowaną, systemową pracę.

Dla kogo jest domena .systems?

Domena .systems sprawdza się w przypadku konsultantów IT, dostawców oprogramowania, integratorów systemów i dostawców infrastruktury, którzy oferują złożone rozwiązania techniczne i wsparcie. Jest odpowiednia zarówno dla projektów niszowych, jak i dla uznanych firm technologicznych.

Dlaczego warto wybrać domenę .systems?

Domena .systems sygnalizuje ustrukturyzowane, techniczne podejście już od pierwszej wizyty, poprawiając przejrzystość i zapamiętywanie marki. Wspiera spójność nazw na stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i dokumentacji, pomagając utrzymać profesjonalną, skalowalną obecność online.

Informacje o domenie .systems

TLD
.systems
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł

Dlaczego warto zarejestrować domenę w Hostinger?

Nie jest wymagana żadna wiedza techniczna
Wsparcie ekspertów 24/7
Bezpłatna ochrona prywatności domeny
Bezpłatna strona „Wkrótce” lub link w bio
Konkurencyjne ceny
Porady

Jak zdobyć najlepszą nazwę domeny

1. Podaj nazwę swojej marki

Użyj nazwy swojej marki lub słów kluczowych, aby zwiększyć rozpoznawalność i widoczność w wynikach wyszukiwania.
Nazwy domen składające się z trzech słów są łatwiejsze do odczytania i zapamiętania.
Unikaj myślników, cyfr, slangu i trudnych do napisania słów.
Wybierz rozszerzenie, które odpowiada Twojej grupie docelowej – lokalnej czy globalnej.
Świetne domeny sprzedają się szybko — wyszukaj i zabezpiecz swoją już dziś.Rozpocznij wyszukiwanie

Przeglądaj inne rozszerzenia domen

.pl

Polscy klienci tego oczekują

86,99 zł0,01/1 rokSprawdź dostępność

.com

Ulubiona domena na świecie

72,99 zł0,01/1 rokSprawdź dostępność

.online

Twoja firma, otwarta 24/7

141,99 zł3,99/1 rokSprawdź dostępność

.io

Domena, której pragnie każdy startup

294,99 zł125,99/1 rokSprawdź dostępność

.icu

Zainspiruj swoich klientów unikalną domeną .icu

62,99 zł7,99/1 rokSprawdź dostępność

.xyz

Świeży. Nowoczesny. Nieskończenie elastyczny.

78,99 zł7,99/1 rokSprawdź dostępność

.pro

Pokaż światu, co potrafisz najlepiej

125,99 zł11,99/1 rokSprawdź dostępność

.cloud

Gdzie działają nowoczesne firmy

101,99 zł7,99/1 rokSprawdź dostępność

Domena .systems — najczęściej zadawane pytania

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 50,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 160,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.