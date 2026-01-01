Skaluj bez ograniczeń z domeną .cloud

101,99/rok7,99/1 rok
Oszczędź 92%
Na pierwszy rok
.cloud

O domenie .cloud

Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .cloud

Czym jest domena .cloud?

.cloud to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona dla usług chmurowych, produktów SaaS i projektów cyfrowych. Jest otwarta dla każdego, co czyni ją popularną wśród firm technologicznych, deweloperów i użytkowników narzędzi online.

Dla kogo jest domena .cloud?

Domena .cloud jest idealna dla dostawców SaaS, firm hostingowych, konsultantów IT i deweloperów prezentujących narzędzia lub platformy chmurowe. Pasuje do stron docelowych produktów, usług infrastrukturalnych i nowoczesnych portfolio technologicznych.

Dlaczego warto wybrać domenę .cloud?

Domena .cloud jasno sygnalizuje usługi online i nowoczesną infrastrukturę, pomagając odwiedzającym szybko zrozumieć, o co Ci chodzi. Wspiera ona przejrzysty branding na Twojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail i materiałach marketingowych, w miarę rozwoju Twojej firmy.

Informacje o domenie .cloud

TLD
.cloud
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Ochrona domeny premium
Add-on
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł

Dlaczego warto zarejestrować domenę w Hostinger?

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Domena .cloud — najczęściej zadawane pytania

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 7,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 101,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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