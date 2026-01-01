Skaluj bez ograniczeń z domeną .cloud
101,99zł/rok7,99zł/1 rokNa pierwszy rok
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O domenie .cloud
Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .cloud
Czym jest domena .cloud?
.cloud to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona dla usług chmurowych, produktów SaaS i projektów cyfrowych. Jest otwarta dla każdego, co czyni ją popularną wśród firm technologicznych, deweloperów i użytkowników narzędzi online.
Dla kogo jest domena .cloud?
Domena .cloud jest idealna dla dostawców SaaS, firm hostingowych, konsultantów IT i deweloperów prezentujących narzędzia lub platformy chmurowe. Pasuje do stron docelowych produktów, usług infrastrukturalnych i nowoczesnych portfolio technologicznych.
Dlaczego warto wybrać domenę .cloud?
Domena .cloud jasno sygnalizuje usługi online i nowoczesną infrastrukturę, pomagając odwiedzającym szybko zrozumieć, o co Ci chodzi. Wspiera ona przejrzysty branding na Twojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail i materiałach marketingowych, w miarę rozwoju Twojej firmy.
Informacje o domenie .cloud
TLD
.cloud
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Ochrona domeny premium
Add-on
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł
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Domena .cloud — najczęściej zadawane pytania
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs 7,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 101,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.