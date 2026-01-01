Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .cloud

Czym jest domena .cloud? .cloud to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona dla usług chmurowych, produktów SaaS i projektów cyfrowych. Jest otwarta dla każdego, co czyni ją popularną wśród firm technologicznych, deweloperów i użytkowników narzędzi online.

Dla kogo jest domena .cloud? Domena .cloud jest idealna dla dostawców SaaS, firm hostingowych, konsultantów IT i deweloperów prezentujących narzędzia lub platformy chmurowe. Pasuje do stron docelowych produktów, usług infrastrukturalnych i nowoczesnych portfolio technologicznych.