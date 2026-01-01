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184,99zł/rok50,99zł/1 rokNa pierwszy rok
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O domenie .studio
Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .studio
Czym jest domena .studio?
Domena .studio to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD), często używana przez profesjonalistów z branży kreatywnej, agencje i studia. Elastyczna i niezależna od lokalizacji, pasuje do portfolio, domów produkcyjnych i marek projektowych.
Dla kogo jest domena .studio?
Domena .studio jest idealna dla agencji projektowych, studiów artystycznych, fotografów i kreatywnych freelancerów prezentujących portfolio lub usługi. Idealnie nadaje się do eksponowania prac wizualnych i wzmacniania profesjonalnej tożsamości kreatywnej.
Dlaczego warto wybrać domenę .studio?
Domena .studio wyraźnie sygnalizuje przestrzeń kreatywną lub skoncentrowaną na produkcji, pomagając odwiedzającym na pierwszy rzut oka zrozumieć Twoje usługi. Wspiera spójny branding w witrynie, e-mailu i materiałach marketingowych w miarę rozwoju Twojej firmy.
Informacje o domenie .studio
TLD
.studio
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
1 rok
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł
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Domena .studio — najczęściej zadawane pytania
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 50,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 184,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.