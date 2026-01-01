Pomóż ludziom rozwiązać ich problemy dzięki domenie .solutions

141,99/rok15,99/1 rok
Oszczędź 89%
Na pierwszy rok
.solutions

O domenie .solutions

Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .solutions

Czym jest domena .solutions?

.solutions to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona dla firm i profesjonalistów oferujących usługi, odpowiedzi lub rozwiązywanie problemów. Jest szeroko wykorzystywana przez firmy konsultingowe, dostawców technologii i witryny skupione na wsparciu technicznym.

Dla kogo jest domena .solutions?

Domena .solutions jest odpowiednia dla konsultantów, agencji, dostawców oprogramowania i startupów technologicznych, których celem jest rozwiązywanie problemów klientów. Oznacza to specjalistyczną wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów w firmach usługowych, narzędziach SaaS i platformach wsparcia.

Dlaczego warto wybrać domenę .solutions?

Domena .solutions jasno sygnalizuje, że dostarczasz odpowiedzi i usługi rozwiązywania problemów, pomagając odwiedzającym szybko zrozumieć Twoją wartość. Wspiera spójny branding na Twojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail i materiałach marketingowych, w miarę rozwoju Twojej firmy.

Informacje o domenie .solutions

TLD
.solutions
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
1 rok
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł

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Domena .solutions — najczęściej zadawane pytania

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 15,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 141,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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