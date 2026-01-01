Pomóż ludziom rozwiązać ich problemy dzięki domenie .solutions
141,99zł/rok15,99zł/1 rokNa pierwszy rok
Oszczędź 89%
O domenie .solutions
Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .solutions
Czym jest domena .solutions?
.solutions to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona dla firm i profesjonalistów oferujących usługi, odpowiedzi lub rozwiązywanie problemów. Jest szeroko wykorzystywana przez firmy konsultingowe, dostawców technologii i witryny skupione na wsparciu technicznym.
Dla kogo jest domena .solutions?
Domena .solutions jest odpowiednia dla konsultantów, agencji, dostawców oprogramowania i startupów technologicznych, których celem jest rozwiązywanie problemów klientów. Oznacza to specjalistyczną wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów w firmach usługowych, narzędziach SaaS i platformach wsparcia.
Dlaczego warto wybrać domenę .solutions?
Domena .solutions jasno sygnalizuje, że dostarczasz odpowiedzi i usługi rozwiązywania problemów, pomagając odwiedzającym szybko zrozumieć Twoją wartość. Wspiera spójny branding na Twojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail i materiałach marketingowych, w miarę rozwoju Twojej firmy.
Informacje o domenie .solutions
TLD
.solutions
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
1 rok
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł
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Domena .solutions — najczęściej zadawane pytania
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 15,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 141,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.