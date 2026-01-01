Najpierw opublikuj historię za pomocą domeny .news
148,99zł/rok43,99zł/1 rokNa pierwszy rok
Oszczędź 70%
O domenie .news
Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .news
Czym jest domena .news?
Domena .news to ogólna domena najwyższego poziomu stworzona dla serwisów informacyjnych, medialnych i dziennikarskich. Nie ma żadnych konkretnych ograniczeń kwalifikowalności i jest szeroko stosowana w przypadku aktualnych treści informacyjnych.
Dla kogo jest domena .news?
Domena .news jest odpowiednia dla wydawców, mediów, blogerów i organizacji udostępniających aktualne informacje. Pomaga wyróżnić treści informacyjne, budować autorytet i informować odbiorców na tematy ogólne lub niszowe.
Dlaczego warto wybrać domenę .news?
Domena .news pozwala na pierwszy rzut oka jasno określić cel Twojej działalności, pomagając odwiedzającym szybko rozpoznawać informacje i aktualizacje. Wspiera spójny branding w witrynie, e-mailach i materiałach marketingowych w miarę rozwoju oferty treści.
Informacje o domenie .news
TLD
.news
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
1 rok
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł
Dlaczego warto zarejestrować domenę w Hostinger?
Nie jest wymagana żadna wiedza techniczna
Wsparcie ekspertów 24/7
Bezpłatna ochrona prywatności domeny
Bezpłatna strona „Wkrótce” lub link w bio
Konkurencyjne ceny
Porady
Jak zdobyć najlepszą nazwę domeny
1. Podaj nazwę swojej marki
Użyj nazwy swojej marki lub słów kluczowych, aby zwiększyć rozpoznawalność i widoczność w wynikach wyszukiwania.
2. Niech będzie krótko
Nazwy domen składające się z trzech słów są łatwiejsze do odczytania i zapamiętania.
3. Mniej znaczy więcej
Unikaj myślników, cyfr, slangu i trudnych do napisania słów.
4. Pomyśl o swojej publiczności
Wybierz rozszerzenie, które odpowiada Twojej grupie docelowej – lokalnej czy globalnej.
5. Działaj szybko
Przeglądaj inne rozszerzenia domen
.pl
Polscy klienci tego oczekują
.com
Ulubiona domena na świecie
.online
Twoja firma, otwarta 24/7
.io
Domena, której pragnie każdy startup
.icu
Zainspiruj swoich klientów unikalną domeną .icu
.xyz
Świeży. Nowoczesny. Nieskończenie elastyczny.
.pro
Pokaż światu, co potrafisz najlepiej
.cloud
Gdzie działają nowoczesne firmy
Domena .news — najczęściej zadawane pytania
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 43,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 148,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.