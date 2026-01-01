Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .news

Czym jest domena .news? Domena .news to ogólna domena najwyższego poziomu stworzona dla serwisów informacyjnych, medialnych i dziennikarskich. Nie ma żadnych konkretnych ograniczeń kwalifikowalności i jest szeroko stosowana w przypadku aktualnych treści informacyjnych.

Dla kogo jest domena .news? Domena .news jest odpowiednia dla wydawców, mediów, blogerów i organizacji udostępniających aktualne informacje. Pomaga wyróżnić treści informacyjne, budować autorytet i informować odbiorców na tematy ogólne lub niszowe.