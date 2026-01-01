Załóż swoją firmę z domeną .company
94,99zł/rok11,99zł/1 rokNa pierwszy rok
Oszczędź 87%
O domenie .company
Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .company
Czym jest domena .company?
Domena .company to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona dla firm każdej wielkości i branży. Jest szeroko wykorzystywana w witrynach korporacyjnych, portfolio i profesjonalnych tożsamościach online, bez ograniczeń lokalizacyjnych.
Dla kogo jest domena .company?
Domena .company jest idealna dla korporacji, agencji i dostawców B2B, którym zależy na przejrzystej i profesjonalnej tożsamości. Jest odpowiednia dla holdingów, spółek zależnych i globalnych zespołów, które mają ujednoliconą obecność online.
Dlaczego warto wybrać domenę .company?
Domena .company jasno określa charakter Twojej organizacji i buduje spójny, profesjonalny wizerunek. Pomaga odwiedzającym szybko Cię rozpoznać i sprawdza się na stronach internetowych, w adresach e-mail i w długoterminowym brandingu.
Informacje o domenie .company
TLD
.company
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
1 rok
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł
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Domena .company — najczęściej zadawane pytania
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 11,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 94,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.