Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .company

Czym jest domena .company? Domena .company to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona dla firm każdej wielkości i branży. Jest szeroko wykorzystywana w witrynach korporacyjnych, portfolio i profesjonalnych tożsamościach online, bez ograniczeń lokalizacyjnych.

Dla kogo jest domena .company? Domena .company jest idealna dla korporacji, agencji i dostawców B2B, którym zależy na przejrzystej i profesjonalnej tożsamości. Jest odpowiednia dla holdingów, spółek zależnych i globalnych zespołów, które mają ujednoliconą obecność online.