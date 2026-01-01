Załóż swoją firmę z domeną .company

94,99/rok11,99/1 rok
Oszczędź 87%
Na pierwszy rok
.company

O domenie .company

Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .company

Czym jest domena .company?

Domena .company to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona dla firm każdej wielkości i branży. Jest szeroko wykorzystywana w witrynach korporacyjnych, portfolio i profesjonalnych tożsamościach online, bez ograniczeń lokalizacyjnych.

Dla kogo jest domena .company?

Domena .company jest idealna dla korporacji, agencji i dostawców B2B, którym zależy na przejrzystej i profesjonalnej tożsamości. Jest odpowiednia dla holdingów, spółek zależnych i globalnych zespołów, które mają ujednoliconą obecność online.

Dlaczego warto wybrać domenę .company?

Domena .company jasno określa charakter Twojej organizacji i buduje spójny, profesjonalny wizerunek. Pomaga odwiedzającym szybko Cię rozpoznać i sprawdza się na stronach internetowych, w adresach e-mail i w długoterminowym brandingu.

Informacje o domenie .company

TLD
.company
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
1 rok
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł

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Domena .company — najczęściej zadawane pytania

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 11,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 94,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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