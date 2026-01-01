Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .biz

Czym jest domena .biz? Domena .biz to ogólna domena najwyższego poziomu stworzona do użytku biznesowego. Jest szeroko wykorzystywana przez firmy, przedsiębiorców i witryny e-commerce poszukujące jasnej nazwy, skupionej na biznesie.

Dla kogo jest domena .biz? Domena .biz jest idealna dla właścicieli małych firm, startupów, konsultantów i projektów e-commerce skoncentrowanych na działalności komercyjnej. Pomaga zasygnalizować obecność firm na pierwszym miejscu w przypadku usług profesjonalnych i stron internetowych firm.