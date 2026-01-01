Zarejestruj swoją nazwę domeny .biz

94,99/rok31,99/1 rok
Oszczędź 66%
Na pierwszy rok
.biz

O domenie .biz

Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .biz

Czym jest domena .biz?

Domena .biz to ogólna domena najwyższego poziomu stworzona do użytku biznesowego. Jest szeroko wykorzystywana przez firmy, przedsiębiorców i witryny e-commerce poszukujące jasnej nazwy, skupionej na biznesie.

Dla kogo jest domena .biz?

Domena .biz jest idealna dla właścicieli małych firm, startupów, konsultantów i projektów e-commerce skoncentrowanych na działalności komercyjnej. Pomaga zasygnalizować obecność firm na pierwszym miejscu w przypadku usług profesjonalnych i stron internetowych firm.

Dlaczego warto wybrać domenę .biz?

Domena .biz wyraźnie sygnalizuje, że strona internetowa jest ukierunkowana na biznes, pomagając odwiedzającym szybko zidentyfikować Twoją ofertę. Wspiera ona profesjonalny, spójny branding w witrynie, e-mailu i materiałach marketingowych w miarę rozwoju firmy.

Informacje o domenie .biz

TLD
.biz
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł

Dlaczego warto zarejestrować domenę w Hostinger?

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Domena .biz — najczęściej zadawane pytania

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 31,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 94,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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