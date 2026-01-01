Pozwól swojej kreatywności przemówić poprzez domenę .art
101,99zł/rok7,99zł/1 rokNa pierwszy rok
Oszczędź 92%
O domenie .art
Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .art
Czym jest domena .art?
Domena .art to ogólna domena najwyższego poziomu skierowana do artystów, galerii, muzeów i marek kreatywnych. Jest dostępna dla wszystkich na całym świecie i powszechnie wykorzystywana w portfolio, wystawach i innych projektach związanych ze sztuką.
Dla kogo jest domena .art?
Domena .art jest idealna dla artystów, galerii, muzeów i studiów kreatywnych, które chcą mieć przejrzystą i zapadającą w pamięć przestrzeń do prezentacji prac online. Pasuje do portfolio, wystaw, projektów sztuki cyfrowej i organizacji kulturalnych.
Dlaczego warto wybrać domenę .art?
Domena .art sygnalizuje wyraźne skupienie na kreatywności i elementach wizualnych, pomagając odwiedzającym natychmiast zrozumieć Twoją witrynę. Wspiera spójny branding w witrynie, e-mailach i materiałach marketingowych, w miarę rozwoju Twojego portfolio lub firmy.
Informacje o domenie .art
TLD
.art
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł
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Domena .art — najczęściej zadawane pytania
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 7,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 101,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.