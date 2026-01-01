Pozwól swojej kreatywności przemówić poprzez domenę .art

101,99/rok7,99/1 rok
Oszczędź 92%
Na pierwszy rok
.art

O domenie .art

Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .art

Czym jest domena .art?

Domena .art to ogólna domena najwyższego poziomu skierowana do artystów, galerii, muzeów i marek kreatywnych. Jest dostępna dla wszystkich na całym świecie i powszechnie wykorzystywana w portfolio, wystawach i innych projektach związanych ze sztuką.

Dla kogo jest domena .art?

Domena .art jest idealna dla artystów, galerii, muzeów i studiów kreatywnych, które chcą mieć przejrzystą i zapadającą w pamięć przestrzeń do prezentacji prac online. Pasuje do portfolio, wystaw, projektów sztuki cyfrowej i organizacji kulturalnych.

Dlaczego warto wybrać domenę .art?

Domena .art sygnalizuje wyraźne skupienie na kreatywności i elementach wizualnych, pomagając odwiedzającym natychmiast zrozumieć Twoją witrynę. Wspiera spójny branding w witrynie, e-mailach i materiałach marketingowych, w miarę rozwoju Twojego portfolio lub firmy.

Informacje o domenie .art

TLD
.art
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł

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Domena .art — najczęściej zadawane pytania

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 7,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 101,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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