Przyciągaj klientów domeną .agency
141,99zł/rok15,99zł/1 rokNa pierwszy rok
Oszczędź 89%
O domenie .agency
Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .agency
Czym jest domena .agency?
Domena .agency to otwarta, generyczna domena najwyższego poziomu (TLD) wprowadzona dla agencji, firm usługowych i zespołów specjalistów. Jest szeroko wykorzystywana przez firmy z branży marketingowej, kreatywnej, rekrutacyjnej i konsultingowej.
Dla kogo jest domena .agency?
Domena .agency jest idealna dla agencji marketingowych, studiów kreatywnych, firm rekrutacyjnych i zespołów konsultingowych, które chcą mieć jasną i profesjonalną identyfikację w sieci. Jest odpowiednia zarówno dla specjalistów niszowych, jak i agencji oferujących wiele usług.
Dlaczego warto wybrać domenę .agency?
Domena .agency jasno komunikuje Twoje usługi profesjonalne i ułatwia rozpoznawanie Twojej marki. Wspiera spójność nazw na stronie, w e-mailach i kampaniach, pomagając zachować przejrzystość w miarę rozwoju firmy.
Informacje o domenie .agency
TLD
.agency
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
1 rok
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Domeny IDN
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł
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Domena .agency — najczęściej zadawane pytania
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 15,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 141,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.