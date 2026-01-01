Fleetbase to otwarta platforma zarządzania logistyką i transportem, która przekształca pojedyncze wdrożenia w kompletny backend operacyjny — zarządzanie zamówieniami, wysyłka kierowców, planowanie tras, śledzenie pojazdów na żywo i powiadomienia klientów. Jego modułowa architektura, zbudowana wokół instalowalnych rozszerzeń, takich jak Fleet-Ops, Storefront i Pallet, umożliwia zespołom uruchamianie przepływów pracy w zakresie dostaw, na żądanie, magazynowania i usług terenowych na jednej wspólnej identyfikacji, uprawnieniach i warstwie API.

Self-hosting Fleetbase na własnym VPS przechowuje adresy klientów, lokalizacje kierowców i historię zamówień w infrastrukturze, którą kontrolujesz, unika oprocentowania za miejsce w miarę wzrostu floty i daje programistom bezpośredni dostęp do API REST, wydarzeń socketowych i webhooks potrzebnych do budowy niestandardowych sterowników lub aplikacji klienta.