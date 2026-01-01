Wdrożenie Fleetbase w jednym kliknięciu instalacji.
Open-source platforma logistyczna do obsługi flot, wysyłki, kierowania i zarządzania dostawami na ostatnią milę.
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Co możesz zbudować z Fleetbase
Fleetbase to otwarta platforma zarządzania logistyką i transportem, która przekształca pojedyncze wdrożenia w kompletny backend operacyjny — zarządzanie zamówieniami, wysyłka kierowców, planowanie tras, śledzenie pojazdów na żywo i powiadomienia klientów. Jego modułowa architektura, zbudowana wokół instalowalnych rozszerzeń, takich jak Fleet-Ops, Storefront i Pallet, umożliwia zespołom uruchamianie przepływów pracy w zakresie dostaw, na żądanie, magazynowania i usług terenowych na jednej wspólnej identyfikacji, uprawnieniach i warstwie API.
Self-hosting Fleetbase na własnym VPS przechowuje adresy klientów, lokalizacje kierowców i historię zamówień w infrastrukturze, którą kontrolujesz, unika oprocentowania za miejsce w miarę wzrostu floty i daje programistom bezpośredni dostęp do API REST, wydarzeń socketowych i webhooks potrzebnych do budowy niestandardowych sterowników lub aplikacji klienta.
Główne cechy Fleetbase
Konsola operacyjna floty
Zarządzaj zamówieniami, kierowcami, pojazdami, obszarami usług i stawkami z jednego pulpitu nawigacyjnego stworzonego dla zespołów dyspozytorskich.
Śledzenie pojazdów na żywo
Śledź kierowców i pojazdy na mapie na żywo z aktualizacjami pozycji i pełną historią aktywności.
Planowanie trasy
Planować trasy wielostopowe i oszacować czas dostawy za pomocą danych o odległości i czasie trwania zasilanych przez OSRM.
Rejestr rozszerzeń
Instaluj rozszerzenia, takie jak Fleet-Ops, Storefront i Pallet, aby dodać funkcje dystrybucji, handlu i magazynowania.
API zorientowane na deweloperów
Budować niestandardowe sterowniki i aplikacje klienta w oparciu o udokumentowane REST API z webhooks i wydarzeń socket w czasie rzeczywistym.
Dlaczego warto uruchomić Fleetbase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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