Wdrożenie Cognee w jednym kliknięciu instalacji.
Samodzielnie hostowany silnik pamięci AI, który zamienia dane w wykres wiedzy do zapytania dla agentów.
Wybierz plan VPS dla Cognee
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Cognee
Cognee to open-source mechanizm pamięci AI, który zastępuje kruche rury RAG prawdziwą warstwą semantyczną. Wchłania dokumenty, konwersacje, obrazy, rekordy dźwięku i bazy danych, używa wybranego LLM do ekstrakcji podmiotów i relacji i przechowuje je jako podłączony wykres wiedzy obok wektorowych osadzeń, dzięki czemu agenci odpowiadają na pytania z powiązanych faktów zamiast odizolowanych fragmentów tekstu.
Jedno połączenie API obsługuje pobieranie, a wyszukiwanie zwraca wyniki świadome graficznie, które aplikacje i ramy agentów mogą bezpośrednio zużywać. Uruchomienie Cognee na własnym VPS zachowuje własne dokumenty, osadzenia i wynikający z nich wykres w infrastrukturze, którą kontrolujesz, a PostgreSQL przechowuje metadane relacyjne i trwałe wolumeny przechowujące wektory i układy wykresów.
Główne cechy Cognee
Pamięć Knowledge Graph
Cognee wyodrębnia podmioty i relacje z danych i przechowuje je jako wykres do zapytania zamiast płaskich fragmentów tekstu.
Ingest dowolnego źródła
Załaduj dokumenty, konwersacje, obrazy, zapisy dźwięku i bazy danych za pomocą jednego API i pozwól Cognee je znormalizować do pamięci.
Graph-aware wyszukiwanie
Zadawaj zapytania w naturalnym języku i otrzymuj odpowiedzi zakorzenione w powiązanych faktach, co zmniejsza halucynacje w odpowiedzi agentów.
Użyj własnego LLM
Pokaż Cognee w OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq lub lokalnym punkcie końcowym Ollama, zmieniając jedno ustawienie modelu.
REST API dla agentów
Pamięć jest widoczna za pośrednictwem uwierzytelnionego API REST, dzięki czemu aplikacje i ramy agentów mogą ją odczytywać i zapisywać za pośrednictwem HTTPS.
Prywatne w domyśle
Pliki, osadzenia i wykresy pozostają w objętościach Docker na VPS zamiast usługi pamięci zewnętrznej.
Dlaczego warto uruchomić Cognee na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.