Cognee to open-source mechanizm pamięci AI, który zastępuje kruche rury RAG prawdziwą warstwą semantyczną. Wchłania dokumenty, konwersacje, obrazy, rekordy dźwięku i bazy danych, używa wybranego LLM do ekstrakcji podmiotów i relacji i przechowuje je jako podłączony wykres wiedzy obok wektorowych osadzeń, dzięki czemu agenci odpowiadają na pytania z powiązanych faktów zamiast odizolowanych fragmentów tekstu.

Jedno połączenie API obsługuje pobieranie, a wyszukiwanie zwraca wyniki świadome graficznie, które aplikacje i ramy agentów mogą bezpośrednio zużywać. Uruchomienie Cognee na własnym VPS zachowuje własne dokumenty, osadzenia i wynikający z nich wykres w infrastrukturze, którą kontrolujesz, a PostgreSQL przechowuje metadane relacyjne i trwałe wolumeny przechowujące wektory i układy wykresów.