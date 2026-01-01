Maak uw merk onvergetelijk met een .fun domein.
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Waarom een .fun-domein?
Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .fun-domein
Wat is een .fun-domein?
Het .fun-domein is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor entertainment, hobby's en speelse projecten. Het is voor iedereen toegankelijk en wordt vaak gebruikt voor games, evenementen, humorsites en creatieve communities.
Voor wie is een .fun-domein bedoeld?
Een .fun-domein is geschikt voor entertainmentblogs, gamingcommunities, evenementorganisatoren, partyservices en humoristen die speelse content willen presenteren, een gedenkwaardig merk willen opbouwen en luchtige ervaringen willen uitstralen.
Waarom kiezen voor een .fun-domein?
Een .fun-domein geeft duidelijk aan dat uw website vermakelijke content biedt, waardoor bezoekers uw website in één oogopslag begrijpen en uw naam beter onthouden wordt. Het ondersteunt een consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in al uw marketingkanalen.
Domeininformatie voor .fun
TLD
.fun
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domein-privacybescherming
Gratis
Premium domeinbescherming
Add-on
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-kosten
€ 0,17
Waarom zou je je domein bij Hostinger registreren?
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Gebruik je merknaam of zoekwoorden voor betere herkenbaarheid en vindbaarheid in zoekresultaten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je doelgroep
Kies een extensie die bij je doelgroep past, of deze nu lokaal of wereldwijd is.
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.fun-domein FAQ's
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs € 0,99 for the first year. After that, the renewal fee is € 36,99/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.