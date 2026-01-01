Geef je stem een thuis met een .blog domein.

26,99/jr1,99/1e jaar
Bespaar 93%
Voor het eerste jaar
.blog

Waarom een .blog-domein?

Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .blog-domein

Wat is een .blog-domein?

Het .blog-domein is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor blogs en persoonlijke of professionele publicaties. Het is voor iedereen beschikbaar en wordt veel gebruikt door schrijvers, merken en websites die zich richten op content.

Voor wie is een .blog-domein bedoeld?

Een .blog-domein is geschikt voor schrijvers, contentmakers, marketeers en mediateams die een duidelijke plek willen voor artikelen en opiniestukken. Het past bij persoonlijke blogs, bedrijfsnieuwsplatforms en nichepublicatieprojecten.

Waarom kiezen voor een .blog-domein?

Een .blog-domein geeft duidelijk aan dat uw website gericht is op content, waardoor bezoekers uw website direct begrijpen en gemakkelijk onthouden. Het biedt een consistente, professionele keuze voor uw berichten, e-mailadressen en merkgroei op de lange termijn.

Domeininformatie voor .blog

TLD
.blog
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domein-privacybescherming
Gratis
RegistrarLock
ICANN-kosten
€ 0,17

Waarom zou je je domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis nodig
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Gratis domeinprivacybescherming
Gratis 'binnenkort beschikbaar'-pagina of link-in-bio-site
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Tips

Zo krijg je de beste domeinnaam

1. Voeg je merknaam toe

Gebruik je merknaam of zoekwoorden voor betere herkenbaarheid en vindbaarheid in zoekresultaten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij je doelgroep past, of deze nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinen zijn snel weg - zoek en claim jouw domeinnaam vandaag nog.Start zoekopdracht

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.blog-domein FAQ's

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs € 1,99 for the first year. After that, the renewal fee is € 26,99/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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