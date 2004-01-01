Fleetbaseは、単一の導入環境を完全なオペレーションバックエンドに変えるオープンソースの物流および輸送管理プラットフォームです。注文管理、ドライバーディスパッチ、ルートプランニング、ライブ車両追跡、顧客通知などの機能を提供します。Fleet-Ops、Storefront、Palletなどのインストール可能な拡張機能を中心に構築されたモジュラーアーキテクチャにより、チームは1つの共有ID、許可、APIレイヤーで配送、オンデマンド、倉庫、フィールドサービスのワークフローを実行できます。

独自のVPSでFleetbaseをセルフホスティングすることで、管理するインフラストラクチャ内に顧客の住所、ドライバーの位置、注文履歴を保持し、フリートが拡大してもシートごとの価格設定を回避できるほか、開発者はカスタムドライバーや顧客アプリの構築に必要なREST API、ソケットイベント、Webhookに直接アクセスできます。