ワンクリックでFleetbaseをデプロイ
フリート運用、ディスパッチ、ルーティング、ラストマイル配送管理のためのオープンソースの物流プラットフォーム。
Fleetbase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fleetbaseの活用例
Fleetbaseは、単一の導入環境を完全なオペレーションバックエンドに変えるオープンソースの物流および輸送管理プラットフォームです。注文管理、ドライバーディスパッチ、ルートプランニング、ライブ車両追跡、顧客通知などの機能を提供します。Fleet-Ops、Storefront、Palletなどのインストール可能な拡張機能を中心に構築されたモジュラーアーキテクチャにより、チームは1つの共有ID、許可、APIレイヤーで配送、オンデマンド、倉庫、フィールドサービスのワークフローを実行できます。
独自のVPSでFleetbaseをセルフホスティングすることで、管理するインフラストラクチャ内に顧客の住所、ドライバーの位置、注文履歴を保持し、フリートが拡大してもシートごとの価格設定を回避できるほか、開発者はカスタムドライバーや顧客アプリの構築に必要なREST API、ソケットイベント、Webhookに直接アクセスできます。
Fleetbaseの主な機能
艦隊運用コンソール
ディスパッチチーム用に構築された単一のダッシュボードから、注文、ドライバー、車両、サービスエリア、料金を管理します。
ライブビークルトラッキング
ソケット駆動の位置更新と完全な操作履歴により、ライブマップ上でドライバーや車両を追跡できます。
路線計画
OSRMを利用した距離と所要時間のデータを使用して、複数停留所のルートを計画し、配送時間を推定します。
拡張レジストリ
Fleet-Ops、Storefront、Palletなどの拡張機能をインストールして、ディスパッチ、コマース、倉庫機能を追加します。
開発者優先API
Webhookとリアルタイムのソケットイベントを使用して、ドキュメント化されたREST APIに対してカスタムドライバーと顧客アプリを構築します。
HostingerでFleetbaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。