Aumenta il fatturato e la reputazione della tua agenzia.
Vantaggi per i partner che aiutano la tua agenzia a crescere
Guadagna commissioni ricorrenti
Trasforma ogni segnalazione in entrate ricorrenti. Guadagna il 20% sulle nuove segnalazioni e il 10% sui rinnovi, le vendite incrociate e gli upgrade dei clienti esistenti.
Fatti trovare nell'elenco delle agenzie
Metti in evidenza la tua agenzia nella directory di agenzie di Hostinger e aiuta i potenziali clienti a scoprire i tuoi servizi.
Offerte di referral esclusive
Marketing congiunto con Hostinger
Sconto del 20% sull'hosting per agenzie
Inizia in tre passaggi
Candidati in un minuto
Ottieni l'approvazione
Crescere e guadagnare
Non fidatevi solo della nostra parola
"Con cognizione di causa, consideriamo Hostinger il punto di riferimento per i nostri ingegneri quando forniscono assistenza."
"Poter gestire hosting, nome di dominio e certificato SSL in un unico posto è stato davvero un sollievo."
"Hostinger è il miglior provider di hosting che abbia mai utilizzato. L'assistenza è eccezionale e i prezzi sono imbattibili."
"Consiglio ai miei clienti di migrare a Hostinger. È tutto semplice e vengono rilasciate continuamente nuove funzionalità."
"Grazie alla semplice dashboard di Hostinger, possiamo gestire il nostro sito web WordPress in autonomia."
"Con cognizione di causa, consideriamo Hostinger il punto di riferimento per i nostri ingegneri quando forniscono assistenza."
"Poter gestire hosting, nome di dominio e certificato SSL in un unico posto è stato davvero un sollievo."
"Hostinger è il miglior provider di hosting che abbia mai utilizzato. L'assistenza è eccezionale e i prezzi sono imbattibili."
"Consiglio ai miei clienti di migrare a Hostinger. È tutto semplice e vengono rilasciate continuamente nuove funzionalità."
"Grazie alla semplice dashboard di Hostinger, possiamo gestire il nostro sito web WordPress in autonomia."
Domande frequenti sul programma partner
Chi può candidarsi?
Il programma è aperto ai professionisti del web che forniscono servizi ad altri: freelance, agenzie web e agenzie di marketing sono tutti benvenuti. Sei in accesso anticipato e per essere approvato devi soddisfare tutti i seguenti requisiti:
- Ospitare più di 10 siti web su Hostinger
- Avere un sito web professionale esistente con informazioni chiare sui tuoi servizi
- Utilizzare un'email di lavoro che corrisponda al dominio della tua azienda (Gmail, Yahoo e altri provider generici non sono accettati)
- Avere un nome aziendale verificabile tramite una presenza web di base
- Inviare una descrizione aziendale autentica, non copiata da altre fonti
- Non aver subito sospensioni per abuso su Hostinger
- Operare in un mercato che Hostinger non ha esplicitamente escluso
Come faccio ad iscrivermi?
Per candidarti, devi andare su hPanel → Agency Hub → Partner Program. Le candidature verranno esaminate prima dell'approvazione.
In che cosa si differenzia dal Programma di Segnalazione?
Il Programma Partner è una collaborazione più approfondita e a lungo termine. Avrai un profilo pubblico, contatti in entrata e vantaggi che aumenteranno man mano che porterai più clienti a Hostinger.
Quali vantaggi ottengono i partner?
- Possibilità di essere inseriti nella Directory delle Agenzie
- Commissioni ricorrenti su vendite incrociate e rinnovi, non solo sul primo acquisto
- Lead in entrata consegnati alla dashboard del tuo Agency Hub
- Landing page per referral in co-branding e coupon per referral
- Offerte di referral esclusive per i clienti che porti
- Sconto del 20% sull'hosting per agenzie sui nuovi acquisti
- Un badge Partner per il tuo sito web
- Assistenza tecnica prioritaria
Hostinger è coinvolto nel lavoro che svolgo per un cliente?
No. Prezzi, ambito del progetto e modalità di consegna sono definiti tra te e il cliente.
Come faccio a tenere traccia dei clienti acquisiti tramite passaparola e delle relative commissioni?
I partner approvati hanno accesso a una dashboard dedicata per le segnalazioni in hPanel (Agency Hub → Segnalazioni → I miei guadagni → Clienti). Questa dashboard mostra tutti i clienti segnalati, con i dettagli delle commissioni: qualificati, approvati, prodotti segnalati e cronologia completa degli eventi, accessibili cliccando su ciascun cliente.