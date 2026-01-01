Programma partner Hostinger

Aumenta il fatturato e la reputazione della tua agenzia.

Fatti trovare nella directory delle agenzie di hosting
Guadagna commissioni ricorrenti sui rinnovi dei tuoi clienti
Instaurate un rapporto di fiducia con il badge di Partner di Hostinger.
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Vantaggi per i partner che aiutano la tua agenzia a crescere

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Guadagna commissioni ricorrenti

Trasforma ogni segnalazione in entrate ricorrenti. Guadagna il 20% sulle nuove segnalazioni e il 10% sui rinnovi, le vendite incrociate e gli upgrade dei clienti esistenti.

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Aumenta il numero di clienti

Fatti trovare nell'elenco delle agenzie

Metti in evidenza la tua agenzia nella directory di agenzie di Hostinger e aiuta i potenziali clienti a scoprire i tuoi servizi.

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Offerte di referral esclusive

Ottieni coupon di riferimento esclusivi da condividere con i clienti che porti a Hostinger.

Marketing congiunto con Hostinger

Ottieni una landing page di referral con co-branding da condividere con i potenziali clienti e contribuire ad aumentare le conversioni.

Sconto del 20% sull'hosting per agenzie

Risparmia sull'hosting per agenzie grazie a uno sconto esclusivo del 20% riservato ai partner.
Come funziona

Inizia in tre passaggi

01

Candidati in un minuto

Accedi al tuo account Hostinger, vai all'Agency Hub e completa la procedura di registrazione al Programma Partner.
02

Ottieni l'approvazione

Il nostro team di partner esamina la tua candidatura e ti aiuta a completare la procedura rapidamente, solitamente entro due giorni lavorativi.
03

Crescere e guadagnare

Inizia a guadagnare commissioni ricorrenti, ottieni il badge di Partner Hostinger e candidati per essere inserito nella Directory delle Agenzie.
Costruire fiducia

Dimostra ai clienti di essere un partner Hostinger affidabile.

Ottieni la verifica ufficiale da Hostinger
Mostra il badge sul tuo sito web
Infondete maggiore fiducia nei potenziali clienti riguardo alla vostra agenzia.
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Non fidatevi solo della nostra parola

Scopri cosa dicono i clienti di tutto il mondo sulla loro esperienza con Hostinger.

"Con cognizione di causa, consideriamo Hostinger il punto di riferimento per i nostri ingegneri quando forniscono assistenza."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofondatori di Nohma

"Poter gestire hosting, nome di dominio e certificato SSL in un unico posto è stato davvero un sollievo."

Owen Phillips

Owen Phillips

Fabbro

"Hostinger è il miglior provider di hosting che abbia mai utilizzato. L'assistenza è eccezionale e i prezzi sono imbattibili."

Jordi Robert

Jordi Robert

Esperto di marketing

"Consiglio ai miei clienti di migrare a Hostinger. È tutto semplice e vengono rilasciate continuamente nuove funzionalità."

Anna Franques

Anna Franques

Progettista e sviluppatore digitale

"Grazie alla semplice dashboard di Hostinger, possiamo gestire il nostro sito web WordPress in autonomia."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Titolare dell'attività

"Con cognizione di causa, consideriamo Hostinger il punto di riferimento per i nostri ingegneri quando forniscono assistenza."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofondatori di Nohma

"Poter gestire hosting, nome di dominio e certificato SSL in un unico posto è stato davvero un sollievo."

Owen Phillips

Owen Phillips

Fabbro

"Hostinger è il miglior provider di hosting che abbia mai utilizzato. L'assistenza è eccezionale e i prezzi sono imbattibili."

Jordi Robert

Jordi Robert

Esperto di marketing

"Consiglio ai miei clienti di migrare a Hostinger. È tutto semplice e vengono rilasciate continuamente nuove funzionalità."

Anna Franques

Anna Franques

Progettista e sviluppatore digitale

"Grazie alla semplice dashboard di Hostinger, possiamo gestire il nostro sito web WordPress in autonomia."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Titolare dell'attività

Domande frequenti sul programma partner

Trova le risposte alle domande più frequenti sul Programma Partner di Hostinger.

Il programma è aperto ai professionisti del web che forniscono servizi ad altri: freelance, agenzie web e agenzie di marketing sono tutti benvenuti. Sei in accesso anticipato e per essere approvato devi soddisfare tutti i seguenti requisiti:

  • Ospitare più di 10 siti web su Hostinger
  • Avere un sito web professionale esistente con informazioni chiare sui tuoi servizi
  • Utilizzare un'email di lavoro che corrisponda al dominio della tua azienda (Gmail, Yahoo e altri provider generici non sono accettati)
  • Avere un nome aziendale verificabile tramite una presenza web di base
  • Inviare una descrizione aziendale autentica, non copiata da altre fonti
  • Non aver subito sospensioni per abuso su Hostinger
  • Operare in un mercato che Hostinger non ha esplicitamente escluso

Per candidarti, devi andare su hPanel → Agency Hub → Partner Program. Le candidature verranno esaminate prima dell'approvazione.

Il Programma Partner è una collaborazione più approfondita e a lungo termine. Avrai un profilo pubblico, contatti in entrata e vantaggi che aumenteranno man mano che porterai più clienti a Hostinger.

  • Possibilità di essere inseriti nella Directory delle Agenzie
  • Commissioni ricorrenti su vendite incrociate e rinnovi, non solo sul primo acquisto
  • Lead in entrata consegnati alla dashboard del tuo Agency Hub
  • Landing page per referral in co-branding e coupon per referral
  • Offerte di referral esclusive per i clienti che porti
  • Sconto del 20% sull'hosting per agenzie sui nuovi acquisti
  • Un badge Partner per il tuo sito web
  • Assistenza tecnica prioritaria

No. Prezzi, ambito del progetto e modalità di consegna sono definiti tra te e il cliente.

I partner approvati hanno accesso a una dashboard dedicata per le segnalazioni in hPanel (Agency Hub → Segnalazioni → I miei guadagni → Clienti). Questa dashboard mostra tutti i clienti segnalati, con i dettagli delle commissioni: qualificati, approvati, prodotti segnalati e cronologia completa degli eventi, accessibili cliccando su ciascun cliente.

Sì. Per mantenere il tuo status di Partner, devi generare almeno 100 dollari di fatturato tramite il Programma di Referral per Hostinger. Scendere al di sotto di questa soglia potrebbe comportare l'esclusione del tuo account dal programma.
Sì, in qualsiasi momento, tramite Agency Hub in hPanel. Il tuo profilo nella directory verrà rimosso e le richieste di contatto in entrata si interromperanno.

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Candidati al Programma Partner di Hostinger e scopri nuovi modi per attrarre clienti, guadagnare commissioni ricorrenti e consolidare la tua credibilità.

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