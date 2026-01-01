New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप बेहतर डेटा प्रदर्शन देख सकते हैं

ग्राफ़ाना कई प्लेटफ़ॉर्म और स्रोतों से डेटा की निगरानी और विश्लेषण करता है, और इसे आपके ब्राउज़र पर एक आकर्षक डैशबोर्ड में प्रदर्शित करता है। अब, आप प्रदर्शन को देख सकते हैं, जटिल डेटासेट को समझ सकते हैं, रुझानों का विश्लेषण कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

उच्च प्रदर्शन के लिए अनुकूलित, जो आपके साथ-साथ बढ़ सकता है, प्रत्येक ग्राफ़ाना वीपीएस होस्टिंग प्लान पूर्ण रूट एक्सेस और शीर्ष स्तरीय सुरक्षा के साथ आता है, जिसमें पूर्ण डीडीओएस सुरक्षा और मैलवेयर स्कैनर शामिल हैं।
ग्राफ़ाना 1

इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन। अपनी प्रगति का चार्ट बनाएं।

ग्राफ़ाना वीपीएस होस्टिंग के साथ रीयल-टाइम डेटा का अवलोकन, ट्रैक और विश्लेषण करें।

वास्तविक समय विश्लेषण। पूरी गति से आगे बढ़ें।

हाई-स्पीड सीपीयू और एसएसडी स्टोरेज द्वारा संचालित रीयल-टाइम विज़ुअलाइज़ेशन, अलर्ट और निर्बाध डेटा प्रोसेसिंग का अनुभव करें।

ग्राफाना 2

पूर्ण सुरक्षा। पूरा भरोसा।

यह जानकर निश्चिंत रहें कि आपके सर्वर को एक समर्पित आईपी एड्रेस, डीडीओएस सुरक्षा, अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल, साप्ताहिक बैकअप और मैलवेयर स्कैनर जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं।

ग्राफाना 3

आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता है, वे आपको तब मिलेंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी।

जब भी आपको आवश्यकता हो, अतिरिक्त रैम, सीपीयू या स्टोरेज जोड़कर अपने संसाधनों को बढ़ाएं।

ग्राफाना 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय तैनाती। वैश्विक पहुंच।

अपने दर्शकों के नज़दीक स्थित सर्वर चुनें और लोडिंग स्पीड बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं।

Image

वीपीएस होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

कोडी से पूछें

कोडी - आपका जानकार एआई सहायक - आपकी सभी वीपीएस सर्वर संबंधी जरूरतों में मदद करने के लिए यहां मौजूद है।

आपके सर्वर को कॉन्फ़िगर करने से लेकर इसे प्रभावी और आसानी से दीर्घकालिक रूप से प्रबंधित करने तक, Kodee आपके सभी VPS-संबंधी प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने या आदेशों को निष्पादित करने के लिए तैयार है।
ग्राफाना 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

ग्राफ़ाना वीपीएस होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्राफाना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

ग्राफाना वीपीएस होस्टिंग क्या है?

Grafana VPS कैसे सेट अप करें?

मैं वीपीएस पर ग्राफ़ाना से किन-किन डेटा स्रोतों को कनेक्ट कर सकता हूँ?

क्या मैं अपने मौजूदा ग्राफ़ाना सेटअप को वीपीएस पर माइग्रेट कर सकता हूँ?

ग्राफ़ाना वीपीएस होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

