Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Grafana.

L'hébergement VPS Grafana surveille et analyse en temps réel les données provenant de multiples plateformes et sources, et les affiche sur un tableau de bord accessible depuis votre navigateur. Grafana est un logiciel libre et gratuit qui, associé à un hébergement VPS, offre une solution économique pour vos besoins de visualisation de données. Optimisé pour des performances élevées, l'hébergement VPS Grafana s'appuie sur des processeurs ultrarapides et un stockage SSD, garantissant un traitement fluide des données et permettant la visualisation et les alertes en temps réel. L'hébergement VPS Grafana offre également un accès root complet et une sécurité de pointe, incluant une protection DDoS intégrale et un scanner de logiciels malveillants.

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la navigation dans le modèle, suivez notre guide pas à pas rapide et facile sur le modèle VPS Grafana .

En choisissant un hébergement VPS Grafana, la plateforme sera préinstallée sur votre serveur. Lors de la configuration initiale, sélectionnez simplement le modèle Ubuntu 24.04 avec Grafana.

Quelles sources de données puis-je connecter à Grafana sur un VPS ?