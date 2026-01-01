立即联系您的AI客服助手Kodee获取帮助
Kodee 每天处理 45000 多个聊天记录——管理服务、撰写博客文章和迁移网站——所有这些都通过简单的对话完成。
完成的快捷方式
Kodee 可伴您使用所有 Hostinger 产品，甚至在您的手机上也可以使用——只需告诉它您的需求即可。
网站托管
WordPress
地平线
网站建设器
VPS主机
商务电子邮件
域名
付款
网站托管
迁移网站
加快速度
创建备份
在 hPanel 中查找设置
管理网站、数据库和工具
Kodee为何能改变游戏规则？
500+ 项操作，并且还在增加
Kodee 可执行 500 多项管理员级别的操作，包括网站迁移、备份和服务器健康检查。
85%的成功率
Kodee 能够一次性解决绝大多数支持请求——无需反复沟通。
随时为您服务
Kodee 随时待命——无需排队等待或预约回电。您需要帮助时，即可立即获得帮助。
省钱就是省钱
Kodee 通过自动处理支持服务，帮助降低成本，并将节省下来的费用回馈给您。
加入数百万满意客户的行列
Kodee很快理解了我的担忧，并提供了清晰的、循序渐进的指导，毫无困惑地解决了我的问题。
Kodee，他们的AI客服，非常棒。我其实更喜欢用它而不是跟真人对话，因为这样我不会感到被催促。
他们的AI助手Kodee非常实用。它不会让我去看没完没了的帮助文档，而是直接在我的账户里操作。就像有个随时待命的初级系统管理员一样。
Kodee常见问题解答
查找有关我们人工智能客服代理 Kodee 的最常见问题的答案。
Kodee是什么？
Kodee 是 Hostinger 的 AI 支持代理，旨在通过简单的聊天管理您的网站和服务。它执行 500 多项管理员级别的操作，从迁移网站、创建备份到管理 DNS 记录和检查服务器运行状况。了解更多 关于 Kodee。
Kodee支持哪些Hostinger产品？
Kodee 可与 Hostinger 的整个生态系统兼容——包括虚拟主机、WordPress、VPS、网站建设工具、Hostinger Horizons、Hostinger Mail、域名和支付。无论您管理什么，Kodee 都能为您提供帮助。
Kodee 真的可以更改我的账户吗？还是它只能回答问题？
两者都有——但 Kodee 的独特之处在于它会采取行动。Kodee 不会引导你查看帮助文档，而是直接在你的账户中连接域名、更新 DNS 设置、安装插件等等。
Kodee 可以在移动设备上使用吗？
是的。无论您在哪里访问 Hostinger，包括手机甚至 WhatsApp，都可以使用 Kodee，因此无论您在哪里工作，只需发送一条消息即可获得即时帮助。
如果 Kodee 无法解决我的问题怎么办？
Kodee 可独立处理 85% 的支持互动。对于超出其处理范围的任何情况，它会将您转接给人工专家，确保您的问题总能得到解决。