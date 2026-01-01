Déployer Openship en un clic.
Plateforme de déploiement open source, auto-hébergeable, avec CI/CD intégré pour déployer n'importe quelle pile sur vos propres serveurs.
Choisissez un pack VPS pour Openship
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Openship ?
Openship est une plateforme de déploiement open-source et auto-hébergeable qui transforme n'importe quel serveur en votre propre plateforme en tant que service. Pointez-le vers un dépôt Git et il détecte la pile technologique, construit un conteneur, provisionne les bases de données, les domaines et le TLS, et déploie le résultat — sans fichiers de pipeline ni YAML à maintenir. Le déploiement par push, les environnements de prévisualisation, les flux de staging et de production, ainsi que les restaurations en un clic sont intégrés.
L'auto-hébergement d'Openship maintient votre pipeline de build, les données d'application et l'infrastructure entièrement sur les machines que vous contrôlez, sans tarification par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Gérez tout depuis un tableau de bord web, une application de bureau, une CLI ou une API REST, et déplacez les conteneurs Docker standards entre les fournisseurs quand vous le souhaitez.
Fonctionnalités clés de Openship
CI/CD intégré
Déploiement par push avec des environnements de prévisualisation, des flux de pré-production et de production, et des restaurations en un clic — aucun fichier de pipeline à écrire.
Toute pile, tout serveur
Déployer Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker ou des monorepos sur n'importe quel VPS, serveur dédié ou homelab.
Backend entièrement géré
Déployez Postgres, MySQL, MongoDB et Redis ainsi que des workers, des WebSockets et du stockage d'objets à partir d'un seul plan de contrôle.
Noms de domaine et SSL
Certificats HTTPS automatiques, prise en charge des caractères génériques et domaines illimités, avec un renouvellement géré automatiquement pour chaque déploiement.
Trois façons de travailler
Pilotez les déploiements depuis une application de bureau complète, un tableau de bord web d'équipe, ou une CLI scriptable reposant sur une API REST.
Portabilité des conteneurs
Tout fonctionne comme des conteneurs Docker standards, vous pouvez ainsi déplacer librement les charges de travail entre les fournisseurs ou le matériel auto-hébergé.
Pourquoi exécuter Openship avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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