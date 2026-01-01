Déployez Decidim : installation en 1 clic.
Plateforme open source de démocratie participative pour les consultations citoyennes, les budgets participatifs et la prise de décision collaborative.
Choisissez un pack VPS pour Decidim
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Decidim ?
Decidim est le cadre de démocratie participative initialement conçu pour la ville de Barcelone et maintenant utilisé par les gouvernements nationaux, les conseils régionaux, les universités et les organisations civiques dans plus de trente pays pour organiser des référendums, des budgets participatifs, des assemblées citoyennes et des processus de co-création de politiques en ligne.
L'auto-hébergement de Decidim sur votre propre VPS maintient les données des citoyens, les registres de vote et l'historique des délibérations sous votre pleine souveraineté — jamais sur un SaaS tiers — tout en vous donnant l'intégralité du code source Ruby on Rails sous AGPL-3.0 pour l'étendre, l'auditer et le fédérer avec d'autres instances Decidim.
Fonctionnalités clés de Decidim
Budget participatif
Mener des consultations budgétaires en plusieurs étapes où les citoyens proposent, soutiennent et votent sur l'affectation des fonds publics, avec des règles de vote intégrées et la publication des résultats.
Assemblées citoyennes
Organisez des processus délibératifs avec des propositions, des débats, des réunions et un suivi de la reddition de comptes afin que chaque contribution citoyenne soit traçable de l'idée au résultat.
Multi-locataire par conception
Héberger plusieurs espaces de participation indépendants — villes, départements ou organisations — sur une seule instance Decidim avec un contenu et des administrateurs isolés.
Décisions auditables
Chaque proposition, vote et amendement sont consignés dans une chronologie transparente que les citoyens, les journalistes et les organismes de surveillance peuvent consulter à tout moment.
Intégration des normes ouvertes
L'authentification unique SAML et OAuth, les API REST et GraphQL, ainsi que la prise en charge d'ActivityPub permettent à Decidim de s'intégrer aux systèmes d'identité civique existants et au fediverse plus large.
Localisé dans plus de 60 langues
Des versions traduites sont fournies aux gouvernements et aux organisations de base du monde entier, avec des outils intégrés pour la traduction de contenu au sein de chaque espace de participation.
Pourquoi exécuter Decidim avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apollo
Éditeur d'annotation génomique collaboratif en temps réel pour les équipes de recherche réparties
ArchivesSpace
Gestion open source de l'information des archives pour les manuscrits et les objets numériques