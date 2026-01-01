Déployez Bitwarden en un clic.
Serveur officiel auto-hébergé du gestionnaire de mots de passe Bitwarden, associé à un service de base de données MariaDB dédié.
Choisissez un pack VPS pour Bitwarden
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bitwarden ?
Bitwarden est le serveur officiel de gestionnaire de mots de passe construit et maintenu par Bitwarden Inc. Ce modèle déploie Bitwarden lite, la distribution à conteneur unique du fournisseur, avec une base de données MariaDB dédiée. Contrairement aux réimplémentations communautaires de l'API Bitwarden, il exécute le même code serveur que Bitwarden fournit à ses propres clients, de sorte que le comportement du coffre-fort, la cryptographie et la cadence des mises à jour proviennent directement du fournisseur.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque élément du coffre-fort, pièce jointe et fichier au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, tandis que vos appareils continuent d'utiliser les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et le CLI officiels de Bitwarden. Traefik se place devant le conteneur avec des certificats Let's Encrypt automatiques, satisfaisant ainsi l'exigence HTTPS que les clients Bitwarden imposent. Bitwarden recommande la version lite pour un usage personnel et les laboratoires domestiques.
Fonctionnalités clés de Bitwarden
Serveur officiel Bitwarden
Exécute le code serveur que Bitwarden Inc. développe et maintient, ce qui garantit que les correctifs de sécurité et les mises à jour proviennent directement du fournisseur.
Compatibilité client officielle
Les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et le CLI Bitwarden se connectent à votre propre serveur sans aucune modification.
Coffre-fort chiffré de bout en bout
Les éléments sont chiffrés sur vos appareils selon un modèle de connaissance nulle, ainsi le serveur ne voit jamais votre mot de passe principal.
Organisations et partage
Partagez les identifiants avec les membres de votre famille ou vos collègues via des organisations et des collections, avec un contrôle d'accès par utilisateur.
Services aux entreprises facultatifs
Le SSO, le provisionnement SCIM et la journalisation des événements sont inclus dans l'image et peuvent être activés lorsqu'une licence l'exige.
Pourquoi exécuter Bitwarden avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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