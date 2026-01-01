قم بتنمية إيرادات وكالتك وسمعتها
مزايا الشراكة التي تساعد وكالتك على النمو
اربح عمولات متكررة
حوّل كل إحالة إلى دخل مستمر. اربح 20% على الإحالات الجديدة، و10% على تجديدات اشتراكات العملاء، وعمليات البيع المتبادل، والترقيات.
احصل على مكان في دليل الوكالات
اعرض وكالتك في دليل وكالات هوستينجر وساعد العملاء المحتملين على اكتشاف خدماتك.
عروض إحالة حصرية
التسويق المشترك مع هوستينجر
خصم 20% على استضافة الوكالات
ابدأ بثلاث خطوات
يتم التطبيق في دقيقة واحدة
احصل على الموافقة
ازدهر واكسب
لا تصدقنا فحسب، بل
"نحن نعتبر Hostinger معيارًا أساسيًا لمهندسينا عند تقديم الدعم."
"لقد تمكنت من إدارة الاستضافة واسم النطاق وشهادة SSL في مكان واحد، وهو أمر كان منعشًا حقًا."
"Hostinger هي أفضل شركة استضافة استخدمتها على الإطلاق. الدعم مذهل والأسعار لا تُضاهى."
"أوصي عملائي بالانتقال إلى هوستينجر. كل شيء سهل، وتظهر ميزات جديدة باستمرار."
"بفضل لوحة التحكم البسيطة من هوستينجر، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على ووردبريس بأنفسنا."
"نحن نعتبر Hostinger معيارًا أساسيًا لمهندسينا عند تقديم الدعم."
"لقد تمكنت من إدارة الاستضافة واسم النطاق وشهادة SSL في مكان واحد، وهو أمر كان منعشًا حقًا."
"Hostinger هي أفضل شركة استضافة استخدمتها على الإطلاق. الدعم مذهل والأسعار لا تُضاهى."
"أوصي عملائي بالانتقال إلى هوستينجر. كل شيء سهل، وتظهر ميزات جديدة باستمرار."
"بفضل لوحة التحكم البسيطة من هوستينجر، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على ووردبريس بأنفسنا."
الأسئلة الشائعة حول برنامج الشركاء
من يمكنه التقديم؟
البرنامج متاح لمحترفي الويب الذين يقدمون خدمات للآخرين، بما في ذلك المستقلون، ووكالات الويب، ووكالات التسويق. أنت ضمن مرحلة الوصول المبكر، وللحصول على الموافقة يجب استيفاء جميع المتطلبات التالية:
- استضافة أكثر من 10 مواقع إلكترونية على Hostinger
- امتلاك موقع إلكتروني احترافي وقائم يتضمن معلومات واضحة عن خدماتك
- استخدام بريد إلكتروني للعمل يتطابق مع دومين شركتك، إذ لا تُقبل Gmail وYahoo وغيرها من مزودي البريد العامين
- امتلاك اسم شركة يمكن التحقق منه من خلال حضور أساسي على الويب
- تقديم وصف أصلي للشركة، غير منسوخ من مكان آخر
- ألا يكون لديك سجل سابق من التعليق بسبب إساءة الاستخدام على Hostinger
- العمل في سوق لم تستبعده Hostinger بشكل صريح
كيف يمكنني الانضمام؟
للتقديم، عليك الانتقال إلى hPanel → Agency Hub → Partner Program. تتم مراجعة الطلبات قبل الموافقة عليها.
كيف يختلف هذا عن برنامج الإحالة؟
يمثل برنامج الشركاء علاقة أعمق وأطول أمداً. ستحصل على ملف تعريف عام، وعملاء محتملين، ومزايا تتزايد كلما جلبت المزيد من العملاء إلى هوستينجر.
ما هي الفوائد التي يحصل عليها الشركاء؟
- إمكانية إدراج اسمك في دليل الوكالات
- عمولات متكررة على عمليات البيع المتبادل والتجديدات، وليس فقط على عملية الشراء الأولى
- استقبال العملاء المحتملين مباشرةً في لوحة تحكم مركز الوكالة
- صفحة هبوط مشتركة العلامة التجارية وقسائم إحالة
- عروض إحالة حصرية للعملاء الذين تجلبهم
- خصم 20% على استضافة الوكالة عند عمليات الشراء الجديدة
- شارة شريك لموقعك الإلكتروني
- دعم فني ذو أولوية
هل تشارك شركة هوستينجر في العمل الذي أقوم به لصالح أحد العملاء؟
لا. التسعير والنطاق والتسليم أمور تقع بينك وبين العميل.
كيف يمكنني تتبع العملاء المحالين والعمولات؟
هل هناك حد أدنى من متطلبات النشاط للبقاء شريكًا؟
هل يمكنني الانسحاب من البرنامج؟
نعم، في أي وقت، من خلال مركز الوكالة في لوحة التحكم hPanel. سيتم حذف ملف تعريف الدليل الخاص بك، وسيتوقف استقبال العملاء المحتملين.