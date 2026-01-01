برنامج شركاء هوستينجر

قم بتنمية إيرادات وكالتك وسمعتها

احصل على فرصة الظهور في دليل وكالات هوستينجر
احصل على عمولات متكررة على تجديدات اشتراكات عملائك.
ابنِ الثقة مع شارة شريك هوستينجر
قدم الآن
قم بتنمية إيرادات وكالتك وسمعتها

مزايا الشراكة التي تساعد وكالتك على النمو

اربح المزيد

اربح عمولات متكررة

حوّل كل إحالة إلى دخل مستمر. اربح 20% على الإحالات الجديدة، و10% على تجديدات اشتراكات العملاء، وعمليات البيع المتبادل، والترقيات.

اربح عمولات متكررة
زيادة عدد العملاء

احصل على مكان في دليل الوكالات

اعرض وكالتك في دليل وكالات هوستينجر وساعد العملاء المحتملين على اكتشاف خدماتك.

احصل على مكان في دليل الوكالات

عروض إحالة حصرية

احصل على كوبونات إحالة حصرية لمشاركتها مع العملاء الذين تجلبهم إلى هوستينجر.

التسويق المشترك مع هوستينجر

احصل على صفحة هبوط إحالة تحمل علامتين تجاريتين لمشاركتها مع العملاء المحتملين والمساعدة في زيادة التحويلات.

خصم 20% على استضافة الوكالات

ادفع أقل مقابل استضافة الوكالات مع خصم حصري بنسبة 20% من الشريك.
كيف يعمل

ابدأ بثلاث خطوات

01

يتم التطبيق في دقيقة واحدة

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Hostinger، وانتقل إلى مركز الوكالة، وأكمل خطوات التسجيل في برنامج الشركاء.
02

احصل على الموافقة

يقوم فريقنا الشريك بمراجعة طلبك ومساعدتك على الانضمام بسرعة، عادةً في غضون يومي عمل.
03

ازدهر واكسب

ابدأ في كسب عمولات متكررة، واحصل على شارة شريك هوستينجر، وقدم طلبًا لإدراج اسمك في دليل الوكالات.
بناء الثقة

أظهر لعملائك أنك شريك موثوق به لدى هوستينجر

احصل على توثيق رسمي من هوستينجر
اعرض الشارة على موقعك الإلكتروني
امنح العملاء المحتملين مزيدًا من الثقة في وكالتك
قدم الآن
أظهر لعملائك أنك شريك موثوق به لدى هوستينجر

لا تصدقنا فحسب، بل

تعرف على آراء العملاء حول العالم حول تجربتهم مع هوستينجر.

"نحن نعتبر Hostinger معيارًا أساسيًا لمهندسينا عند تقديم الدعم."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

المؤسسان المشاركان لشركة نوما

"لقد تمكنت من إدارة الاستضافة واسم النطاق وشهادة SSL في مكان واحد، وهو أمر كان منعشًا حقًا."

Owen Phillips

Owen Phillips

حداد

"Hostinger هي أفضل شركة استضافة استخدمتها على الإطلاق. الدعم مذهل والأسعار لا تُضاهى."

Jordi Robert

Jordi Robert

خبير تسويق

"أوصي عملائي بالانتقال إلى هوستينجر. كل شيء سهل، وتظهر ميزات جديدة باستمرار."

Anna Franques

Anna Franques

مصمم ومطور رقمي

"بفضل لوحة التحكم البسيطة من هوستينجر، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على ووردبريس بأنفسنا."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

صاحب عمل

"نحن نعتبر Hostinger معيارًا أساسيًا لمهندسينا عند تقديم الدعم."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

المؤسسان المشاركان لشركة نوما

"لقد تمكنت من إدارة الاستضافة واسم النطاق وشهادة SSL في مكان واحد، وهو أمر كان منعشًا حقًا."

Owen Phillips

Owen Phillips

حداد

"Hostinger هي أفضل شركة استضافة استخدمتها على الإطلاق. الدعم مذهل والأسعار لا تُضاهى."

Jordi Robert

Jordi Robert

خبير تسويق

"أوصي عملائي بالانتقال إلى هوستينجر. كل شيء سهل، وتظهر ميزات جديدة باستمرار."

Anna Franques

Anna Franques

مصمم ومطور رقمي

"بفضل لوحة التحكم البسيطة من هوستينجر، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على ووردبريس بأنفسنا."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

صاحب عمل

الأسئلة الشائعة حول برنامج الشركاء

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول برنامج شركاء هوستينجر.

البرنامج متاح لمحترفي الويب الذين يقدمون خدمات للآخرين، بما في ذلك المستقلون، ووكالات الويب، ووكالات التسويق. أنت ضمن مرحلة الوصول المبكر، وللحصول على الموافقة يجب استيفاء جميع المتطلبات التالية:

  • استضافة أكثر من 10 مواقع إلكترونية على Hostinger
  • امتلاك موقع إلكتروني احترافي وقائم يتضمن معلومات واضحة عن خدماتك
  • استخدام بريد إلكتروني للعمل يتطابق مع دومين شركتك، إذ لا تُقبل Gmail وYahoo وغيرها من مزودي البريد العامين
  • امتلاك اسم شركة يمكن التحقق منه من خلال حضور أساسي على الويب
  • تقديم وصف أصلي للشركة، غير منسوخ من مكان آخر
  • ألا يكون لديك سجل سابق من التعليق بسبب إساءة الاستخدام على Hostinger
  • العمل في سوق لم تستبعده Hostinger بشكل صريح

للتقديم، عليك الانتقال إلى hPanel → Agency Hub → Partner Program. تتم مراجعة الطلبات قبل الموافقة عليها.

يمثل برنامج الشركاء علاقة أعمق وأطول أمداً. ستحصل على ملف تعريف عام، وعملاء محتملين، ومزايا تتزايد كلما جلبت المزيد من العملاء إلى هوستينجر.

  • إمكانية إدراج اسمك في دليل الوكالات
  • عمولات متكررة على عمليات البيع المتبادل والتجديدات، وليس فقط على عملية الشراء الأولى
  • استقبال العملاء المحتملين مباشرةً في لوحة تحكم مركز الوكالة
  • صفحة هبوط مشتركة العلامة التجارية وقسائم إحالة
  • عروض إحالة حصرية للعملاء الذين تجلبهم
  • خصم 20% على استضافة الوكالة عند عمليات الشراء الجديدة
  • شارة شريك لموقعك الإلكتروني
  • دعم فني ذو أولوية

لا. التسعير والنطاق والتسليم أمور تقع بينك وبين العميل.

يحصل الشركاء المعتمدون على لوحة تحكم مخصصة للإحالات في hPanel (مركز الوكالة ← الإحالات ← أرباحي ← العملاء). تعرض هذه اللوحة جميع العملاء المحالين، مع تفاصيل العمولات - المؤهلين، والمعتمدين، والمنتجات المُحالة، وسجل الأحداث الكامل - والتي يمكن الوصول إليها بالنقر على كل عميل.
نعم. للحفاظ على وضعك كشريك، يجب عليك إحالة ما لا يقل عن 100 دولار أمريكي من الإيرادات من خلال برنامج الإحالة إلى هوستينجر. إن انخفاض إيراداتك عن هذا الحد يعرض حسابك لخطر الإزالة من البرنامج.

نعم، في أي وقت، من خلال مركز الوكالة في لوحة التحكم hPanel. سيتم حذف ملف تعريف الدليل الخاص بك، وسيتوقف استقبال العملاء المحتملين.

كن شريكًا موثوقًا به

انضم إلى برنامج شركاء هوستينجر واكتشف طرقًا جديدة لجذب العملاء، وكسب عمولات متكررة، وبناء المصداقية.

ابدأ الآن

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.