Paigalda Openship ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga, ise majutatav juurutusplatvorm sisseehitatud CI/CD-ga mis tahes stäki oma serveritesse juurutamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Openship
Openship on avatud lähtekoodiga, ise majutatav juurutusplatvorm, mis muudab iga serveri sinu enda platvormiks kui teenuseks. Suuna see Giti repositooriumile ja see tuvastab stäki, ehitab konteineri, varustab andmebaasid, domeenid ja TLS-i ning toimetab tulemuse – ilma pipeline'i failide või YAML-i hooldamise vajaduseta. Push-to-deploy, eelvaatekeskkonnad, lavastus- ja tootmisvood ning ühe klõpsuga tagasipöörded on sisseehitatud.
Openshipi ise majutamine hoiab sinu ehituspipeline'i, rakenduse andmed ja infrastruktuuri täielikult sinu kontrolli all olevatel masinatel, ilma kasutajapõhise hinnastamise või tarnija lukustuseta. Halda kõike veebipaneelist, töölauarakendusest, CLI-st või REST API-st ning liiguta standardseid Docker konteinereid teenusepakkujate vahel millal iganes soovid.
Openship peamised omadused
Sisseehitatud CI/CD
Kiire juurutamine eelvaatekeskkondade, lavastus- ja tootmisvoogude ning ühe klõpsuga tagasipööramistega – torujuhtme faile pole vaja kirjutada.
Mis tahes pinu, mis tahes server
Juuruta Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker või monorepod mis tahes VPS-i, pühendatud serverisse või kodulaborisse.
Täishallatav taustaprogramm
Paku Postgresi, MySQLi, MongoDBd ja Redisi koos tööprotsesside, veebipesade ja objektihoidlaga ühest juhtpaneelist.
Domeenid ja SSL
Automaatsed HTTPS-sertifikaadid, wildcard-tugi ja piiramatu arv domeene koos automaatse uuendamisega, mida käsitletakse iga juurutuse puhul.
Kolm viisi töötamiseks
Halda juurutusi täieliku töölauarakenduse, meeskonna veebipõhise juhtpaneeli või skriptitava käsurealiidese kaudu, mida toetab REST API.
Konteineri teisaldatavus
Kõik töötab standardsete Docker konteineritena, nii et saad töökoormusi vabalt liigutada teenusepakkujate või ise majutatud riistvara vahel.
Miks kasutada Openship Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.