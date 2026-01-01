Openship on avatud lähtekoodiga, ise majutatav juurutusplatvorm, mis muudab iga serveri sinu enda platvormiks kui teenuseks. Suuna see Giti repositooriumile ja see tuvastab stäki, ehitab konteineri, varustab andmebaasid, domeenid ja TLS-i ning toimetab tulemuse – ilma pipeline'i failide või YAML-i hooldamise vajaduseta. Push-to-deploy, eelvaatekeskkonnad, lavastus- ja tootmisvood ning ühe klõpsuga tagasipöörded on sisseehitatud.

Openshipi ise majutamine hoiab sinu ehituspipeline'i, rakenduse andmed ja infrastruktuuri täielikult sinu kontrolli all olevatel masinatel, ilma kasutajapõhise hinnastamise või tarnija lukustuseta. Halda kõike veebipaneelist, töölauarakendusest, CLI-st või REST API-st ning liiguta standardseid Docker konteinereid teenusepakkujate vahel millal iganes soovid.