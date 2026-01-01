Kuni 69% allahindlust Openship tootele

Paigalda Openship ühe klõpsuga paigaldusega.

Avatud lähtekoodiga, ise majutatav juurutusplatvorm sisseehitatud CI/CD-ga mis tahes stäki oma serveritesse juurutamiseks.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda Openship ühe klõpsuga paigaldusega.

Valige VPS-pakett Openship jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Openship

Openship on avatud lähtekoodiga, ise majutatav juurutusplatvorm, mis muudab iga serveri sinu enda platvormiks kui teenuseks. Suuna see Giti repositooriumile ja see tuvastab stäki, ehitab konteineri, varustab andmebaasid, domeenid ja TLS-i ning toimetab tulemuse – ilma pipeline'i failide või YAML-i hooldamise vajaduseta. Push-to-deploy, eelvaatekeskkonnad, lavastus- ja tootmisvood ning ühe klõpsuga tagasipöörded on sisseehitatud.

Openshipi ise majutamine hoiab sinu ehituspipeline'i, rakenduse andmed ja infrastruktuuri täielikult sinu kontrolli all olevatel masinatel, ilma kasutajapõhise hinnastamise või tarnija lukustuseta. Halda kõike veebipaneelist, töölauarakendusest, CLI-st või REST API-st ning liiguta standardseid Docker konteinereid teenusepakkujate vahel millal iganes soovid.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Openship peamised omadused

Sisseehitatud CI/CD

Kiire juurutamine eelvaatekeskkondade, lavastus- ja tootmisvoogude ning ühe klõpsuga tagasipööramistega – torujuhtme faile pole vaja kirjutada.

Mis tahes pinu, mis tahes server

Juuruta Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker või monorepod mis tahes VPS-i, pühendatud serverisse või kodulaborisse.

Täishallatav taustaprogramm

Paku Postgresi, MySQLi, MongoDBd ja Redisi koos tööprotsesside, veebipesade ja objektihoidlaga ühest juhtpaneelist.

Domeenid ja SSL

Automaatsed HTTPS-sertifikaadid, wildcard-tugi ja piiramatu arv domeene koos automaatse uuendamisega, mida käsitletakse iga juurutuse puhul.

Kolm viisi töötamiseks

Halda juurutusi täieliku töölauarakenduse, meeskonna veebipõhise juhtpaneeli või skriptitava käsurealiidese kaudu, mida toetab REST API.

Konteineri teisaldatavus

Kõik töötab standardsete Docker konteineritena, nii et saad töökoormusi vabalt liigutada teenusepakkujate või ise majutatud riistvara vahel.

Miks kasutada Openship Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Käivita Visual Studio Code oma brauseris igal pool

Vali
1Backend

1Backend

Isemajutusplatvorm AI rakenduste loomiseks mikroteenuste ja mikroesiliidestega

Vali
Adminer

Adminer

Täisfunktsionaalne andmebaasi haldusliides, mis toetab 11+ andmebaasisüsteemi

Vali
Kuva kõik rakendused

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.