Juuruta ExcaliDash ühe klõpsuga.
Ise majutatud halduspaneel oma Excalidraw jooniste korraldamiseks, haldamiseks ja nendega koostöö tegemiseks, versiooniajaloo ja turvalise lingijagamisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ExcaliDash
ExcaliDash on Excalidraw'i ise majutatud halduskiht, mis muudab hajutatud jooniste kogumiku organiseeritud, otsitavaks tööruumiks. Selle asemel, et žongleerida üksikute .excalidraw failidega, saad sa keskse juhtpaneeli, kus visandid elavad kogumikes, iga muudatus salvestatakse versiooniajalukku ja diagramme saab jagada piiratud ulatusega linkide kaudu. See komplekteerib täieliku Excalidraw redaktori kerge taustaprogrammiga, nii et joonistamine, salvestamine ja organiseerimine toimuvad kõik ühes privaatses eksemplaris.
ExcaliDashi käitamine oma VPS-is hoiab iga diagrammi, arhitektuuriviskandi ja ajurünnaku tahvli täielikult sinu infrastruktuuris. Puuduvad kohapõhised tasud ja kolmandate osapoolte juurdepääs sinu andmetele, samas kui valikulised mitme kasutaja kontod ja OIDC ühekordne sisselogimine võimaldavad meeskondadel turvaliselt koostööd teha sinu enda kontrolli all.
ExcaliDash peamised omadused
Keskne joonistuste armatuurlaud
Korralda kõik oma Excalidraw' visandid kogudesse pisipiltide ja otsinguga, et diagramme oleks lihtne leida, mitte laiali pillutatud lahtiste failide vahel.
Versiooni ajalugu
Iga muudatus salvestatakse automaatselt hetktõmmisena, mis võimaldab sul üle vaadata eelmisi olekuid ja taastada mis tahes joonise varasemaid versioone, kui vead juhtuvad.
Piiratud lingi jagamine
Jaga üksikuid jooniseid ligipääsupiirangutega linkide kaudu, andes koostööpartneritele või huvigruppidele vaatamis- või muutmise ligipääsu, ilma kogu oma tööruumi paljastamata.
Reaalajas koostöö
Mitu inimest saavad koos sama lõuendi kallal töötada WebSocketsi kaudu, muutes reaalajas ajurünnakud ja disainisessioonid hajutatud meeskondadele sujuvaks.
Paindlik autentimine
Käita ühe kasutaja režiimis või luba mitme kasutaja kontod OIDC ühekordse sisselogimisega, sobides nii isiklikuks kasutamiseks kui ka suurematele meeskondadele.
Miks kasutada ExcaliDash Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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