ExcaliDash on Excalidraw'i ise majutatud halduskiht, mis muudab hajutatud jooniste kogumiku organiseeritud, otsitavaks tööruumiks. Selle asemel, et žongleerida üksikute .excalidraw failidega, saad sa keskse juhtpaneeli, kus visandid elavad kogumikes, iga muudatus salvestatakse versiooniajalukku ja diagramme saab jagada piiratud ulatusega linkide kaudu. See komplekteerib täieliku Excalidraw redaktori kerge taustaprogrammiga, nii et joonistamine, salvestamine ja organiseerimine toimuvad kõik ühes privaatses eksemplaris.

ExcaliDashi käitamine oma VPS-is hoiab iga diagrammi, arhitektuuriviskandi ja ajurünnaku tahvli täielikult sinu infrastruktuuris. Puuduvad kohapõhised tasud ja kolmandate osapoolte juurdepääs sinu andmetele, samas kui valikulised mitme kasutaja kontod ja OIDC ühekordne sisselogimine võimaldavad meeskondadel turvaliselt koostööd teha sinu enda kontrolli all.