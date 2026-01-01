Juuruta Decidim ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga osalusdemokraatia platvorm kodanike konsultatsioonideks, kaasavaks eelarvestamiseks ja koostööpõhiseks otsustamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Decidim
Decidim on osalusdemokraatia raamistik, mis loodi algselt Barcelona linna jaoks ja mida kasutavad nüüd riikide valitsused, piirkondlikud nõukogud, ülikoolid ja kodanikuorganisatsioonid enam kui kolmekümnes riigis referendumite, kaasavate eelarvete, kodanike kogude ja poliitika kaasloome protsesside veebis läbiviimiseks.
Decidimi ise majutamine oma VPS-is hoiab kodanike andmed, hääletusprotokollid ja arutelude ajaloo sinu täieliku suveräänsuse all — mitte kunagi kolmanda osapoole SaaS-i platvormil — andes sulle samal ajal täieliku Ruby on Rails koodibaasi AGPL-3.0 litsentsi all, et seda laiendada, auditeerida ja teiste Decidimi eksemplaridega liita.
Decidim peamised omadused
Kaasav eelarvestamine
Korralda mitmeastmelisi eelarvearutelusid, kus kodanikud teevad ettepanekuid, toetavad ja hääletavad selle üle, kuidas avalikke vahendeid jaotatakse, koos sisseehitatud hääletusreeglite ja tulemuste avaldamisega.
Kodanike kogud
Korraldage aruteluprotsesse ettepanekute, arutelude, koosolekute ja vastutuse jälgimisega, nii et iga kodaniku panus oleks jälgitav ideest tulemuseni.
Mitme rentnikuga disainilt
Majuta ühel Decidimi instantsil mitu iseseisvat osalusruumi — linnu, osakondi või organisatsioone — eraldatud sisu ja administraatoritega.
Auditeeritavad otsused
Iga ettepanek, hääletus ja muudatus salvestatakse läbipaistvale ajajoonele, mida kodanikud, ajakirjanikud ja järelevalveorganid saavad igal ajal kontrollida.
Avatud standardite integratsioon
SAML-i ja OAuth-i ühekordne sisselogimine, REST- ja GraphQL-API-d ning ActivityPubi tugi võimaldavad Decidimil ühenduda olemasolevate kodaniku identiteedisüsteemidega ja laiema fediversumiga.
Lokaliseeritud 60+ keelde
Tarnitakse tõlgitud lahendusi kasutamiseks valitsustele ja rohujuuretasandi organisatsioonidele kogu maailmas, koos sisseehitatud tööriistadega sisu tõlkimiseks igas osalusruumis.
Miks kasutada Decidim Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.