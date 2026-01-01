Decidim on osalusdemokraatia raamistik, mis loodi algselt Barcelona linna jaoks ja mida kasutavad nüüd riikide valitsused, piirkondlikud nõukogud, ülikoolid ja kodanikuorganisatsioonid enam kui kolmekümnes riigis referendumite, kaasavate eelarvete, kodanike kogude ja poliitika kaasloome protsesside veebis läbiviimiseks.

Decidimi ise majutamine oma VPS-is hoiab kodanike andmed, hääletusprotokollid ja arutelude ajaloo sinu täieliku suveräänsuse all — mitte kunagi kolmanda osapoole SaaS-i platvormil — andes sulle samal ajal täieliku Ruby on Rails koodibaasi AGPL-3.0 litsentsi all, et seda laiendada, auditeerida ja teiste Decidimi eksemplaridega liita.