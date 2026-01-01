Bitwardeni paigaldamine ühe klõpsuga.
Ametlik ise majutatud Bitwardeni paroolihalduri server koos spetsiaalse MariaDB andmebaasiteenusega.
Valige VPS-pakett Bitwarden jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bitwarden
Bitwarden on ametlik paroolihalduri server, mille on loonud ja mida haldab Bitwarden Inc. See mall juurutab Bitwarden lite'i, müüja ühe konteineri jaotuse, koos spetsiaalse MariaDB andmebaasiga. Erinevalt Bitwardeni API kogukonna taasimplementatsioonidest käitab see sama serverikoodi, mida Bitwarden tarnib oma klientidele, nii et varahoidla käitumine, krüptograafia ja uuenduste sagedus pärinevad otse müüjalt.
Isemajutus oma VPS-is hoiab iga varahoidla üksuse, manuse ja faili sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, samal ajal kui sinu seadmed kasutavad jätkuvalt ametlikke Bitwardeni brauserilaiendusi, töölauarakendusi, mobiilirakendusi ja CLI-d. Traefik paigutab konteineri ette automaatsete Let's Encrypt sertifikaatidega, täites HTTPS-nõude, mida Bitwardeni kliendid jõustavad. Bitwarden soovitab lite'i isiklikuks kasutamiseks ja kodulaboriteks.
Bitwarden peamised omadused
Ametlik Bitwarden server
Käitab serverikoodi, mida Bitwarden Inc. ehitab ja hooldab, nii et turvaparandused ja väljalasked tulevad otse tarnijalt.
Ametlik kliendi ühilduvus
Brauserilaiendused, töölauarakendused, mobiilirakendused ja Bitwarden CLI ühenduvad sinu enda serveriga muutmata.
Otspunktkrüpteeritud hoidla
Üksused on sinu seadmetes krüpteeritud nullteadmise mudeli alusel, nii et server ei näe kunagi sinu põhiparooli.
Organisatsioonid ja jagamine
Jaga sisselogimisandmeid pereliikmete või kolleegidega organisatsioonide ja kogude kaudu, millel on kasutajapõhine juurdepääsukontroll.
Ettevõtte valikulised teenused
SSO, SCIM-i haldus ja sündmuste logimine tarnitakse pildiga kaasas ning need saab sisse lülitada, kui litsents neid nõuab.
Miks kasutada Bitwarden Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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