Bitwarden on ametlik paroolihalduri server, mille on loonud ja mida haldab Bitwarden Inc. See mall juurutab Bitwarden lite'i, müüja ühe konteineri jaotuse, koos spetsiaalse MariaDB andmebaasiga. Erinevalt Bitwardeni API kogukonna taasimplementatsioonidest käitab see sama serverikoodi, mida Bitwarden tarnib oma klientidele, nii et varahoidla käitumine, krüptograafia ja uuenduste sagedus pärinevad otse müüjalt.

Isemajutus oma VPS-is hoiab iga varahoidla üksuse, manuse ja faili sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, samal ajal kui sinu seadmed kasutavad jätkuvalt ametlikke Bitwardeni brauserilaiendusi, töölauarakendusi, mobiilirakendusi ja CLI-d. Traefik paigutab konteineri ette automaatsete Let's Encrypt sertifikaatidega, täites HTTPS-nõude, mida Bitwardeni kliendid jõustavad. Bitwarden soovitab lite'i isiklikuks kasutamiseks ja kodulaboriteks.