Vælg blot det hjemmesidedesign, du kan lide – du kan forhåndsvise det, før du begynder at redigere.

Hostinger tilbyder to typer hjemmesideskabeloner – Hostinger Hjemmesidebygger og Horizons-skabeloner. Begge er mobilvenlige, SEO-klare og nemme at tilpasse og lancere. Forskellen ligger i, hvordan du redigerer dem.

Hostinger Hjemmesidebygger-skabeloner bruger en traditionel træk-og-slip-editor, der giver dig mulighed for at ændre skrifttyper, justere farver og opdatere billeder og tekst manuelt. AI-værktøjer, såsom AI Writer, er også tilgængelige for at hjælpe med at fremskynde tingene.

Horizons-skabeloner følger en vibe-kodningstilgang. Du kan opdatere tekst og billeder direkte og justere skrifttyper eller farveskemaer ved at beskrive ændringerne til en AI-agent, som vil anvende dem for dig.

Begge tilgange er begyndervenlige og gør det nemt at anvende ændringer hurtigt – så vælg blot den skabelon, der passer bedst til dig.

Når du er tilfreds med, hvordan din hjemmeside ser ud, skal du klikke på Udgiv, og så går den live med det samme.