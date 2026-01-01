Alle skabelonerHjemmesiderAppsNyhedsbreve

Skabeloner til medie- og nyhedshjemmesider

Ideel til journalister, bloggere, mediehuse, uafhængige udgivere og indholdsdrevne platforme.
E-handel
Portefølje
Business & services
Blog
More
All templates
Samlinger
Bulletin (News blog)

Bulletin (News blog)

Green (gardening blog)

Green (gardening blog)

Narriva (social media consultant)

Narriva (social media consultant)

Rooted (sustainable living blog)

Rooted (sustainable living blog)

Ofte stillede spørgsmål om hjemmesideskabeloner

Skabeloner til medier og nyhedssider er færdigdesignede layouts, der er skabt til nyhedskanaler, bloggere og medieplatforme. De hjælper med at udgive artikler, opdateringer og multimedieindhold, samtidig med at de holder publikum informeret og engageret.

Ja. Du kan tilpasse hjemmesideskabeloner ved at ændre tekst, billeder, farver, layouts og funktioner, så de matcher dit brand og dine mål. Du kan også tilføje eller fjerne sider og sektioner, når du vil. Alle skabeloner er fuldt redigerbare og kræver ingen kodnings- eller designerfaring.

Afhængigt af den skabelon, du vælger, kan redigeringsoplevelsen variere. Nogle skabeloner er oprettet med Hostinger Hjemmesidebygger, mens andre er bygget med Hostinger Horizons.

Skabeloner bygget med Hostinger Hjemmesidebygger bruger en træk-og-slip-editor med indbyggede AI-værktøjer, der hjælper dig med at oprette indhold og justere layouts hurtigt.

Horizons-skabeloner følger en vibe coding-tilgang. I stedet for manuelt at trække og slippe elementer, beskriver du de ønskede ændringer og chatter med AI, som implementerer opdateringerne for dig.

Begge editorer er begyndervenlige, så du kan blot vælge det skabelondesign, du kan lide, og tilpasse det, så det passer til dine behov.

Nej. Hostinger-hjemmesideskabeloner er designet til at være begyndervenlige og kræver ingen kodningsfærdigheder. Du kan opbygge og tilpasse din hjemmeside ved hjælp af visuelle editorer og AI-værktøjer. Du skal blot redigere tekst, erstatte billeder, justere layouts og tilføje nye sektioner for at skabe en professionel hjemmeside, der passer til dine behov.

Med Hostinger-hjemmesideskabeloner kan du lancere en hjemmeside på få minutter eller timer, afhængigt af hvor meget tilpasning du har brug for.

Processen kan også variere afhængigt af den editor, der bruges til at oprette skabelonen. Skabeloner bygget med Hostinger Hjemmesidebygger bruger en træk-og-slip-editor, der giver dig mulighed for hurtigt at justere hvert element på siden. De inkluderer foruddesignede sektioner og AI-værktøjer, der kan hjælpe dig med at generere yderligere indhold efter behov. Du kan tænke på det som et Lego-sæt med færdige dele, der er nemme at samle.

Skabeloner oprettet med Hostinger Horizons følger en vibe coding-tilgang. I stedet for manuelt at trække elementer, beskriver du de ændringer, du ønsker, og AI'en anvender dem for dig. Dette giver mulighed for dybere tilpasning og mere kreativ frihed, selvom det kan tage lidt længere tid at færdiggøre designet, da resultatet afhænger af dine instruktioner.

Ja, alle Hostinger-webskabeloner er optimeret til søgemaskiner. Din hjemmeside drager fordel af hurtige indlæsningshastigheder, en logisk struktur og indbyggede on-page SEO-funktioner.

Dit websted vil også være mobilresponsiv. Det betyder, at uanset hvilken enhed dine besøgende bruger, vil din hjemmeside se godt ud og fungere problemfrit på desktops og smartphones.

Kan du ikke finde den skabelon, du har brug for?

Skab med AI Hjemmesidebygger
Opret en hjemmeside fra en enkelt prompt ved hjælp af AI's kraft, og tilpas derefter hver detalje med enkle træk-og-slip-værktøjer.
Skab med Horizons
Byg fuldt funktionelle hjemmesider og apps ved blot at chatte med AI.

Kan du lide, hvad du ser?

Der er meget mere. Se vores fulde bibliotek af Hostinger-skabeloner.
Udforsk alle skabeloner
Kan du lide, hvad du ser?

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.