Skabeloner til familiehjemmesider

Ja. Du kan tilpasse hjemmesideskabeloner ved at ændre tekst, billeder, farver, layouts og funktioner, så de matcher dit brand og dine mål. Du kan også tilføje eller fjerne sider og sektioner, når du vil. Alle skabeloner er fuldt redigerbare og kræver ingen kodnings- eller designerfaring.

Afhængigt af den skabelon, du vælger, kan redigeringsoplevelsen variere. Nogle skabeloner er oprettet med Hostinger Hjemmesidebygger, mens andre er bygget med Hostinger Horizons.

Skabeloner bygget med Hostinger Hjemmesidebygger bruger en træk-og-slip-editor med indbyggede AI-værktøjer, der hjælper dig med at oprette indhold og justere layouts hurtigt.

Horizons-skabeloner følger en vibe-kodningstilgang. I stedet for manuelt at trække og slippe elementer, beskriver du de ønskede ændringer og chatter med AI, som implementerer opdateringerne for dig.

Begge editorer er begyndervenlige, så du kan blot vælge det skabelondesign, du kan lide, og tilpasse det, så det passer til dine behov.