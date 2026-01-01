Marketing app templates

Marketing-app-skabeloner er forudbyggede web-app-layouter, der er designet til at opbygge værktøjer, der hjælper med at planlægge, oprette og administrere markedsføringsaktiviteter – fra tidsplanlæggere for sociale medier og indholdskalendere til UTM-buildere og blogindlægsgeneratorer. De giver en startstruktur, der kan tilpasses og drives af AI Builder's indbyggede AI – ingen tredjepartskonti eller teknisk opsætning kræves – for at oprette dine egne markedsføringsværktøjer.