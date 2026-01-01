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Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
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Ofte stillede spørgsmål om Hostinger-skabeloner

Marketing-app-skabeloner er forudbyggede web-app-layouter, der er designet til at opbygge værktøjer, der hjælper med at planlægge, oprette og administrere markedsføringsaktiviteter – fra tidsplanlæggere for sociale medier og indholdskalendere til UTM-buildere og blogindlægsgeneratorer. De giver en startstruktur, der kan tilpasses og drives af AI Builder's indbyggede AI – ingen tredjepartskonti eller teknisk opsætning kræves – for at oprette dine egne markedsføringsværktøjer.

Skabeloner til marketingapps kan bruges til at skabe planlægningsværktøjer til sociale medier, indholdskalendere, UTM-generatorer, værktøjer til generering af blogindlæg, generatorer til annoncetekster, værktøjer til opbygning af e-mailsekvenser og meget mere. De egner sig både til at administrere dine egne marketingaktiviteter og til at udvikle og tilbyde marketingværktøjer til dine kunder.

Ingen kodningsfærdigheder kræves. Med Hostinger Horizons kan du tilpasse skabeloner ved blot at beskrive de ændringer, du ønsker. AI'en genererer og opdaterer din webapp baseret på dine instruktioner.

Du kan skabe en fungerende webapp på få minutter og videreudvikle den over nogle timer, afhængigt af hvor meget tilpasning du ønsker. Skabelonen giver den grundlæggende struktur, mens AI hjælper med at generere funktioner og tilpasse brugerfladen.

Marketingværktøjer er særligt værdifulde for virksomheder og freelancere, der ønsker at effektivisere deres workflows. Brug dem til dine egne marketingaktiviteter og slip for at betale for dyre tredjepartsværktøjer – eller tag skridtet videre og tilbyd din app som en betalt tjeneste til kunder og skab en ny indtægtskilde for din virksomhed.

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