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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Temperature converter

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Time zone converter

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Unit converter

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Word calculator and auto-complete writer

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Ofte stillede spørgsmål om Hostinger-skabeloner

Calculator og konverter app skabeloner er forudbygget web app layouts designet til at oprette værktøjer, der udfører beregninger, konverteringer og estimater baseret på bruger input - fra boliglån beregningsværktøjer og BMI værktøjer til enhed og temperatur konvertere. De giver en startstruktur, der kan tilpasses og drives af AI Builder indbyggede AI - ingen tredjeparts konti eller tekniske indstillinger kræves - for at oprette din egen regnemaskine og konverter værktøjer.

Lommeregner- og konverteringsappskabeloner kan bruges til at skabe boliglånsberegnere, BMI-trackere, kalorietællere, avanceberegnere, prisberegningsværktøjer, enhedskonvertere, temperaturkonvertere og meget mere. De egner sig både til personlig brug og til at integrere nyttige værktøjer på din hjemmeside eller udvikle dem til dine kunder.

Ingen kodningsfærdigheder kræves. Med Hostinger Horizons kan du tilpasse skabeloner ved blot at beskrive de ændringer, du ønsker. AI'en genererer og opdaterer din webapp baseret på dine instruktioner.

Du kan skabe en fungerende webapp på få minutter og videreudvikle den over nogle timer, afhængigt af hvor meget tilpasning du ønsker. Skabelonen giver den grundlæggende struktur, mens AI hjælper med at generere funktioner og tilpasse brugerfladen.

Ja. Kalkulator- og konverterværktøjer er blandt de mest effektive måder at øge engagementet på en eksisterende hjemmeside på – de giver besøgende en grund til at blive længere og vende tilbage. Med Hostinger AI Builder kan du opbygge og indlejre dit eget kalkulatorværktøj uden at betale for tredjepartsløsninger.

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