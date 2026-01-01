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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Ofte stillede spørgsmål om Hostinger-skabeloner

AI og kreative app-skabeloner er forudbyggede web-app-layouts, der er designet til at bygge værktøjer, der hjælper med kreative opgaver – fra skrivning og billedgenerering til design og indholdsskabelse. De giver en startstruktur, der kan tilpasses og drives af AI Builder's indbyggede AI – uden behov for tredjepartskonti eller teknisk opsætning – for at oprette dine egne AI-assistenter, kreative værktøjer og generatorer.

AI- og kreative appskabeloner kan bruges til at skabe AI-skriveassistenter, billedgeneratorer, designværktøjer, indholdsgeneratorer og meget mere. De egner sig både til personlige projekter og til udvikling og levering af kreative værktøjer til kunder eller dit publikum.

Ingen kodningsfærdigheder kræves. Med Hostinger Horizons kan du tilpasse skabeloner ved blot at beskrive de ændringer, du ønsker. AI'en genererer og opdaterer din webapp baseret på dine instruktioner.

Du kan skabe en fungerende webapp på få minutter og videreudvikle den over nogle timer, afhængigt af hvor meget tilpasning du ønsker. Skabelonen giver den grundlæggende struktur, mens AI hjælper med at generere funktioner og tilpasse brugerfladen.

Ja. Mange skabere bruger AI Builder-skabeloner til at opbygge AI-drevne værktøjer, som de tilbyder til kunder eller udgiver til deres målgruppe. Når din app er live, kan du opkræve adgang, tilbyde den som en tjeneste eller indlejre den i en eksisterende virksomhed.

Kan du ikke finde den skabelon, du har brug for?

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Byg fuldt funktionelle hjemmesider og apps ved blot at chatte med AI.

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