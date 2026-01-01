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Skabeloner til finansielle apps

Byg sikre finansielle apps med brugerdefinerede skabeloner – perfekt til at administrere personlige budgetter eller lancere fintech-værktøjer til dine kunder.
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Ofte stillede spørgsmål om Hostinger-skabeloner

En app-skabelon er en forudbygget applikation, du kan tilpasse for hurtigt at oprette dit eget værktøj eller tjeneste. Hostinger AI Builder app-skabeloner giver en færdigbygget struktur, funktioner og design, som du kan ændre ved at chatte med AI – ingen kodning kræves. Du kan bruge dem som udgangspunkt til at opbygge dashboards, interne værktøjer, booking-systemer, finansielle apps, produktivitetsværktøjer og andre webapplikationer.

Du behøver ikke kodningserfaring for at bygge en webapp. Med AI-værktøjer uden kode, som f.eks. Hostinger Horizons, kan du beskrive din idé med dine egne ord og generere en fungerende webapp med det samme.

Foruddesignede Horizons-skabeloner kan tjene som både inspiration og et udgangspunkt for din app. Du skal blot tilpasse dem ved at bede AI'en om at oprette en fuldt funktionel app – uden at skrive en eneste linje kode.

Lær mere i vores guide om, hvordan man laver en webapp.

I øjeblikket er der kun webapp-skabeloner tilgængelige. Du kan bygge en bred vifte af webapps, herunder interne værktøjer, dashboards, forretningsapps, bookingsystemer, SaaS-produkter og interaktive apps.

Vores foruddesignede skabeloner understøtter forskellige mål og brancher, såsom finansielle værktøjer, fitnesstrackere og tidsstyringsapps samt andre forretnings- eller personlige løsninger. Vi udvider konstant vores bibliotek med nye design.

Hostinger AI Builder-skabeloner giver en færdigbygget struktur, som du kan tilpasse efter dine behov. Du kan ændre designet, justere funktioner, tilføje nye funktioner eller fjerne elementer ved blot at bede AI. Dette gør det nemt at skræddersy skabelonen til dit specifikke brugstilfælde – uanset om du bygger et dashboard, internt værktøj, booking system eller en anden type webapp.

Hvis du kun skal redigere tekst eller kode, kan du gøre det direkte uden at bruge meddelelseskreditter.

Du kan også bruge Hostinger AI Builder til at generere nye versioner af din app eller websted eller foretage mere avancerede ændringer, så længe du har nok meddelelseskreditter.

Før du går live, kan du forhåndsvise og teste din webapp for at sikre, at alt fungerer som forventet. Med Hostinger Horizons kan du teste din app i et sandbox-miljø og hurtigt løse problemer ved at bede AI om at foretage justeringer – ingen kodning eller manuel fejlfinding nødvendig.

Når alt ser korrekt ud kan du udgive din webapp online med det samme med et enkelt klik. Webhotellet er indbygget, så der er ingen implementeringsopsætning, du skal administrere.

For flere detaljer kan du se vores guide til test af webapplikationer.

Med app-skabeloner kan du oprette og starte en fungerende app på få minutter eller timer, afhængigt af hvor meget tilpasning du har brug for.

Du kan begynde at redigere skabeloner gratis ved hjælp af de medfølgende meddelelseskreditter. Men for at få adgang til flere opfordringer og starte din app online, skal du vælge en af de betalte planer. AI Builder-planer er overkommelige, starter på 46,99 kr. pr. måned, og giver dig mulighed for at udvikle og lancere apps uden en stor forudgående investering.

Vi udvider løbende vores skabelonbibliotek for at give flere eksempler og inspiration. De webapps, du kan oprette, er dog ikke begrænset til de skabeloner, der er tilgængelige i biblioteket.

Du kan bruge vores AI-appbygger til at bringe næsten enhver webapp-idé til live. Den kan hjælpe dig med at generere en fuldt funktionel app eller hurtigt bygge en MVP. Processen er lige så simpel som at redigere en forudlavet skabelon – start med en prompt, og fortsæt med at forfine din app ved at chatte med AI.

Kan du ikke finde den skabelon, du har brug for?

Skab med Horizons
Byg fuldt funktionelle hjemmesider og apps ved blot at chatte med AI.

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