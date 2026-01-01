Få øjeblikkelig hjælp fra Hostinger Agent, din AI support agent
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Hvorfor Hostinger Agent er en game changer
500+ handlinger, og det fortsætter
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Klar til at hjælpe med det samme
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Hostinger Agent forstod hurtigt min bekymring og gav klar, trin for trin vejledning, der løste mit problem uden forvirring.
Hostinger Agent, deres AI-support, er fremragende. Jeg foretrækker faktisk det frem for at tale med en person, fordi jeg ikke føler mig travlt.
Deres AI-assistent Hostinger Agent er meget hjælpsom. I stedet for at henvise mig til endeløse hjælpedokumenter, gør det faktisk ting i min konto. Det er som at have en junior systemadministrator på opkald.
Hostinger Agent FAQs
Hvad er Hostinger Agent?
Hostinger Agent er Hostingers AI-supportagent – bygget til at administrere dine hjemmesider og tjenester gennem en simpel chat. Den udfører over 500 administrator-niveau handlinger, fra migrering af hjemmesider og oprettelse af sikkerhedskopier til administration af DNS-optegnelser og kontrol af serverens tilstand. Læs mere om Hostinger Agent.
Hvilke Hostinger-produkter understøtter Hostinger Agent?
Hostinger Agent fungerer på tværs af hele Hostinger økosystem – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domæner og betalinger. Uanset hvad du administrerer, er Hostinger Agent der for at hjælpe.
Kan Hostinger Agent faktisk foretage ændringer på min konto, eller besvarer den kun spørgsmål?
Både – men hvad der adskiller Hostinger Agent, er, at det tager handling. I stedet for at pege dig til en hjælpetokument, Hostinger Agent forbinder domæner, opdaterer DNS-indstillinger, installerer plugins og meget mere, direkte i din konto.
Er Hostinger Agent tilgængelig på mobil?
Ja. Hostinger Agent er tilgængelig overalt, hvor du har adgang til Hostinger – herunder på mobil og endda WhatsApp – så øjeblikkelig hjælp er altid en besked væk, uanset hvor du arbejder fra.
Hvad sker der, hvis Hostinger Agent ikke kan løse mit problem?
Hostinger Agent håndterer 85% af supportinteraktioner uafhængigt. For alt, hvad der er uden for dens rækkevidde, forbinder det dig med en human specialist, så du aldrig bliver efterladt uden en løsning.