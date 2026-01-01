Få øjeblikkelig hjælp fra Hostinger Agent, din AI support agent

Hostinger Agent håndterer mere end 45k chats dagligt – administrere tjenester, skrive blogindlæg og migrere websteder – alt sammen gennem en simpel samtale.
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Få øjeblikkelig hjælp fra Hostinger Agent, din AI support agent

Din genvej til resultater

Hostinger Agent er med dig på tværs af alle Hostinger produkter, selv på din telefon - bare fortæl det, hvad du har brug for.

Webhotel

Migrer et websted
Sæt fart på det
Opret en sikkerhedskopi
Find indstillinger i hPanel
Administrer websteder, databaser og værktøjer
Webhotel

Hvorfor Hostinger Agent er en game changer

500+ handlinger, og det fortsætter

Hostinger Agent udfører over 500 administrationsopgaver, herunder webstedsmigrering, sikkerhedskopiering og kontrol af serverens tilstand.
Hostinger Agent håndterer 85% af supportinteraktioner på tværs af Hostinger, med en gennemsnitlig kundetilfredsheds score på 77%.
Hostinger Agent besvarer spørgsmål på blot 9 sekunder i gennemsnit, hvilket gør arbejdet for omkring 800 specialister.
Hostinger Agent vil spare os mere end 14 millioner euro i år. Dette gør det muligt for os at fortsætte med at tilbyde kvalitetstjenester til nogle af de laveste priser på markedet.

Foretrækker WhatsApp? Hostinger Agent er der

Få den samme hjælp til pakker, opsætning og fejlfinding, direkte i den app, du allerede bruger.
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Foretrækker WhatsApp? Hostinger Agent er der

Slut dig til millioner af glade kunder

Hostinger Agent forstod hurtigt min bekymring og gav klar, trin for trin vejledning, der løste mit problem uden forvirring.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, deres AI-support, er fremragende. Jeg foretrækker faktisk det frem for at tale med en person, fordi jeg ikke føler mig travlt.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Deres AI-assistent Hostinger Agent er meget hjælpsom. I stedet for at henvise mig til endeløse hjælpedokumenter, gør det faktisk ting i min konto. Det er som at have en junior systemadministrator på opkald.

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Bare fortæl Hostinger Agent og overveje det gjort

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Hostinger Agent FAQs

Find svar på de mest almindelige spørgsmål om vores AI kundesupport agent Hostinger Agent.

Hostinger Agent er Hostingers AI-supportagent – bygget til at administrere dine hjemmesider og tjenester gennem en simpel chat. Den udfører over 500 administrator-niveau handlinger, fra migrering af hjemmesider og oprettelse af sikkerhedskopier til administration af DNS-optegnelser og kontrol af serverens tilstand. Læs mere om Hostinger Agent.

Hostinger Agent fungerer på tværs af hele Hostinger økosystem – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domæner og betalinger. Uanset hvad du administrerer, er Hostinger Agent der for at hjælpe.

Både – men hvad der adskiller Hostinger Agent, er, at det tager handling. I stedet for at pege dig til en hjælpetokument, Hostinger Agent forbinder domæner, opdaterer DNS-indstillinger, installerer plugins og meget mere, direkte i din konto.

Ja. Hostinger Agent er tilgængelig overalt, hvor du har adgang til Hostinger – herunder på mobil og endda WhatsApp – så øjeblikkelig hjælp er altid en besked væk, uanset hvor du arbejder fra.

Hostinger Agent håndterer 85% af supportinteraktioner uafhængigt. For alt, hvad der er uden for dens rækkevidde, forbinder det dig med en human specialist, så du aldrig bliver efterladt uden en løsning.

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