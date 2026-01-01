Fleetbase ist eine quelloffene Logistik- und Transportmanagement-Plattform, die eine einzige Bereitstellung in ein vollständiges Betriebs-Backend verwandelt – Auftragsverwaltung, Fahrerdisposition, Routenplanung, Live-Fahrzeugverfolgung und Kundenbenachrichtigungen. Ihre modulare Architektur, die auf installierbaren Erweiterungen wie Fleet-Ops, Storefront und Pallet basiert, ermöglicht Teams die Ausführung von Liefer-, On-Demand-, Lagerhaltungs- und Außendienst-Workflows auf einer gemeinsamen Identitäts-, Berechtigungs- und API-Ebene.

Das Selbst-Hosting von Fleetbase auf Ihrem eigenen VPS hält Kundenadressen, Fahrerstandorte und Bestellhistorie innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, vermeidet Pro-Sitz-Preise, wenn Flotten wachsen, und gibt Entwicklern direkten Zugriff auf die REST API, Socket-Events und Webhooks, die zum Erstellen benutzerdefinierter Fahrer- oder Kunden-Apps benötigt werden.