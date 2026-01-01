Fleetbase mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Logistikplattform für Flottenbetrieb, Versand, Routing und Last-Mile-Liefermanagement.
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Was Sie mit Fleetbase erstellen können
Fleetbase ist eine quelloffene Logistik- und Transportmanagement-Plattform, die eine einzige Bereitstellung in ein vollständiges Betriebs-Backend verwandelt – Auftragsverwaltung, Fahrerdisposition, Routenplanung, Live-Fahrzeugverfolgung und Kundenbenachrichtigungen. Ihre modulare Architektur, die auf installierbaren Erweiterungen wie Fleet-Ops, Storefront und Pallet basiert, ermöglicht Teams die Ausführung von Liefer-, On-Demand-, Lagerhaltungs- und Außendienst-Workflows auf einer gemeinsamen Identitäts-, Berechtigungs- und API-Ebene.
Das Selbst-Hosting von Fleetbase auf Ihrem eigenen VPS hält Kundenadressen, Fahrerstandorte und Bestellhistorie innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, vermeidet Pro-Sitz-Preise, wenn Flotten wachsen, und gibt Entwicklern direkten Zugriff auf die REST API, Socket-Events und Webhooks, die zum Erstellen benutzerdefinierter Fahrer- oder Kunden-Apps benötigt werden.
Wichtige Funktionen von Fleetbase
Flottenbetriebskonsole
Verwalten Sie Aufträge, Fahrer, Fahrzeuge, Servicebereiche und Tarife über ein einziges Dashboard, das für Versandteams entwickelt wurde.
Live-Fahrzeugverfolgung
Folgen Sie Fahrern und Fahrzeugen auf einer Live-Karte mit Positionsaktualisierungen und vollständigem Aktivitätsverlauf.
Routenplanung
Planen Sie Multistop-Routen und schätzen Sie die Lieferzeiten mithilfe von OSRM-gestützten Entfernungs- und Dauerdaten.
Endung / Erweiterung Register
Installieren Sie Erweiterungen wie Fleet-Ops, Storefront und Pallet, um Versand-, Handels- und Lagerfunktionen hinzuzufügen.
Entwickler-zentrierte API
Entwickeln Sie maßgeschneiderte Fahrer- und Kunden-Apps mit einer dokumentierten REST API, Webhooks und Echtzeit-Socket-Ereignissen.
Warum Sie Fleetbase auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.