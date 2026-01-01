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Hostinger Agent gère quotidiennement plus de 45 000 chats – gestion des services, rédaction d’articles de blog et migration de sites Web – le tout via une conversation simple.
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Pourquoi Hostinger Agent change la donne

Plus de 500 actions et ce n’est que le début

Hostinger Agent effectue plus de 500 actions au niveau administrateur, y compris des migrations de sites Web, des sauvegardes et des contrôles de l'état du serveur.
Hostinger Agent gère 85 % des interactions de support sur Hostinger, avec un score moyen de satisfaction client de 77 %.
Hostinger Agent répond aux questions en seulement 9 secondes en moyenne, faisant le travail d'environ 800 spécialistes.
Hostinger Agent nous permettra d’économiser plus de 14 millions d’euros cette année, ce qui nous permettra de continuer à offrir des services de qualité à des prix parmi les plus bas du marché.

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Rejoignez des millions de clients satisfaits

Hostinger Agent a rapidement compris mon inquiétude et a fourni des conseils clairs, étape par étape, qui ont résolu mon problème sans aucune confusion.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, leur support en IA, est superbe. Je préfère en fait ça plutôt que de parler à une personne car je ne me sens pas pressée.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Leur assistant d'IA Hostinger Agent est TRÈS utile. Plutôt que de me renvoyer vers des docs d'aide interminables, cela fait en fait des choses sur mon compte. C'est comme avoir un administrateur système junior de garde.

Philip

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FAQ des agents d'hébergement

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre agent de support client IA Hostinger Agent.

Kodee est l'agent d'assistance IA d'Hostinger, conçu pour gérer vos sites web et services via une simple conversation. Il effectue plus de 500 actions d'administration, allant de la migration de sites web à la création de sauvegardes, en passant par la gestion des DNS et la vérification de l'état du serveur. En savoir plus sur Kodee.

Hostinger Agent travaille dans tout l'écosystème Hostinger – hébergement web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domaines et paiements. Quoi que vous gériez, Hostinger Agent est là pour vous aider.

Les deux – mais ce qui distingue Hostinger Agent, c’est qu’il prend des mesures. Plutôt que de vous indiquer une doc d’aide, Hostinger Agent connecte les domaines, met à jour les paramètres DNS, installe des plugins, et plus encore, directement dans votre compte.

Oui. Hostinger Agent est disponible partout où vous accédez à Hostinger – y compris sur mobile et même WhatsApp – de sorte que l'aide instantanée est toujours à un message près, où que vous travailliez.

Hostinger Agent gère 85 % des interactions avec le support de manière indépendante. Pour tout ce qui sort de son champ d'application, il vous met en relation avec un spécialiste humain afin que vous ne restiez jamais sans résolution.

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