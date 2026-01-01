Déployez ExcaliDash : installation en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé pour organiser, gérer et collaborer sur vos dessins Excalidraw avec historique des versions et partage de liens sécurisé.
Choisissez un pack VPS pour ExcaliDash
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ExcaliDash
ExcaliDash est une couche de gestion auto-hébergée pour Excalidraw qui transforme une collection de dessins dispersés en un espace de travail organisé et consultable. Au lieu de jongler avec des fichiers .excalidraw individuels, vous obtenez un tableau de bord central où les croquis sont regroupés en collections, chaque modification est enregistrée dans l'historique des versions, et les diagrammes peuvent être partagés via des liens à portée limitée. Il regroupe l'éditeur Excalidraw complet avec un backend léger, afin que le dessin, la sauvegarde et l'organisation se fassent tous dans une seule instance privée.
L'exécution d'ExcaliDash sur votre propre VPS maintient chaque diagramme, croquis d'architecture et tableau de brainstorming entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur et aucun accès tiers à vos données, tandis que les comptes multi-utilisateurs optionnels et l'authentification unique OIDC permettent aux équipes de collaborer en toute sécurité sous votre propre contrôle.
Fonctionnalités clés de ExcaliDash
Tableau de bord centralisé des dessins
Organisez tous vos croquis Excalidraw en collections avec des miniatures et une fonction de recherche, afin que les diagrammes soient faciles à trouver au lieu d'être dispersés dans des fichiers isolés.
Historique des versions
Chaque modification est automatiquement sauvegardée, vous permettant de consulter les états précédents et de restaurer des versions antérieures de n'importe quel dessin lorsque des erreurs se produisent.
Partage de lien restreint
Partagez des dessins individuels via des liens à accès contrôlé, en donnant aux collaborateurs ou aux parties prenantes un accès en consultation ou en modification sans exposer l'intégralité de votre espace de travail.
Collaboration en temps réel
Plusieurs personnes peuvent travailler ensemble sur le même canevas via des WebSockets, rendant les sessions de brainstorming et de conception en direct fluides pour les équipes distribuées.
Authentification flexible
Fonctionne en mode utilisateur unique ou permet la gestion de comptes multi-utilisateurs avec l'authentification unique OIDC, s'adaptant aussi bien à un usage personnel qu'à des équipes plus grandes.
Pourquoi exécuter ExcaliDash avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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