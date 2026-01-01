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Modèles de sites Web technologiques

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FAQ sur les modèles de sites Web

Un modèle de site web, ou thème de site web, est une mise en page prédéfinie pour un site web. Elle comprend une structure, des éléments graphiques et du contenu d'exemple. Il sert de point de départ que vous pouvez personnaliser avec vos propres textes, images, logo et fonctionnalités pour créer rapidement un site Web complet. Les modèles de sites Web proposés par les hébergeurs incluent généralement : des mises en page (accueil, à propos, contact, etc.), des éléments graphiques tels que les polices, les couleurs et les sections, une structure de navigation, et une conception adaptative pour un fonctionnement optimal sur mobile et ordinateur. Utiliser un modèle signifie que vous n'avez pas besoin de concevoir ou de coder un site Web de A à Z. Il vous suffit de choisir un modèle adapté à vos besoins et de le modifier pour qu'il corresponde à votre marque ou à votre projet.
Les modèles de sites Web Hostinger sont conçus pour une grande variété d'usages et de secteurs d'activité. Selon le domaine, les designs vont du minimaliste et épuré au dynamique et audacieux. Parmi les catégories de modèles les plus populaires, on retrouve le commerce électronique, le portfolio, les affaires, le CV, le blogue, le marketing et la mode. Vous trouverez également une sélection de modèles vierges si vous avez déjà une vision précise que vous souhaitez concrétiser.

Commencez par réfléchir à ce que vous voulez accomplir avec votre site web. Selon vos objectifs, vous pourriez avoir besoin de différents types de sites. Par exemple, vous pourriez utiliser :

  • un modèle de site web professionnel pour une entreprise
  • un modèle de portfolio pour présenter votre travail
  • un modèle de commerce électronique pour vendre des produits en ligne.

Une fois que vous avez identifié le type de site dont vous avez besoin, tenez compte des points suivants :

  • Fonctionnalités requises. Par exemple, les sites de commerce électronique ont besoin de pages de produits et d’options de paiement, tandis que les influenceurs ou les créateurs de contenu pourraient préférer une mise en page de type blogue pour partager des histoires et des photos.
  • Style de mise en page. Choisissez une mise en page adaptée à votre contenu, comme un design minimaliste pour les portfolios ou une mise en page plus dynamique pour les entreprises.
  • Cohérence avec votre marque. L'apparence du modèle doit être proche du style de votre marque afin qu'il puisse être facilement personnalisé pour refléter votre identité.
Bien qu'il n'existe pas de réponse définitive, les bons modèles de sites Web doivent être entièrement adaptés aux mobiles, conçus en HTML5 et respecter les principes et tendances de conception actuels. De plus, un bon modèle de mise en page doit être polyvalent. Par exemple, un site web à page unique devrait pouvoir être facilement transformé en boutique en ligne grâce à l'ajout de fonctionnalités de commerce électronique et de pages supplémentaires.

Il vous suffit de choisir le design qui vous plaît : vous pouvez d'ailleurs prévisualiser chaque template avant de commencer à le personnaliser.

Hostinger propose deux types de templates : les templates du créateur de sites internet de Hostinger et les templates Horizons. Toutes nos maquettes de site web sont adaptées aux mobiles, optimisées SEO et faciles à personnaliser. La différence réside dans la manière de les modifier.

Les templates du créateur de sites internet de Hostinger utilisent un éditeur par glisser-déposer classique, vous permettant de changer manuellement les polices, les couleurs ainsi que vos images et vos textes. Des outils IA, comme le rédacteur IA, sont également à votre disposition pour accélérer le processus.

Les templates Horizons reposent sur une approche de vibe coding. Vous pouvez modifier directement les textes et les images, puis ajuster les polices ou les palettes de couleurs en décrivant simplement les changements souhaités à un agent IA, qui les appliquera pour vous.

Ces deux méthodes sont parfaitement adaptées aux débutants et permettent d'effectuer des modifications rapidement : choisissez simplement le template qui vous convient le mieux.

Une fois que le résultat vous convient, cliquez sur « Publier » pour mettre votre site en ligne instantanément.

Vous pouvez commencer à concevoir votre projet gratuitement avec n'importe quel template Hostinger, sans avoir à payer quoi que ce soit. Il vous suffira de passer à un pack payant au moment où vous souhaiterez publier votre projet.

Les tarifs débutent à $ CA 4,19/mois pour les templates créés avec le créateur de sites par glisser-déposer, ou à $ CA 9,79/mois pour ceux utilisant l'éditeur en vibe coding.

Les packs Hostinger incluent déjà l'hébergement web ainsi qu'un nom de domaine personnalisé : vous n'aurez donc aucuns frais supplémentaires à prévoir ni besoin de faire appel à des services tiers.

Absolument ! Considérez les modèles de conception Web comme des exemples créatifs de ce à quoi un site Web pourrait ressembler. Vous pouvez les personnaliser librement et ajouter de nouvelles pages ou sections à tout moment lors de la modification de votre projet.

Pas du tout. Les templates Hostinger sont conçus pour être personnalisés sans codage. Vous pouvez modifier les mises en page, les textes, les images et bien d'autres éléments au fur et à mesure de la création de votre projet. C'est la solution idéale pour concevoir un site web professionnel sans aucune compétence technique.

Oui, tous les modèles de sites Web Hostinger sont optimisés pour les moteurs de recherche. Que vous créiez une page d'accueil, un portfolio ou une boutique en ligne, votre site Web bénéficiera d'une vitesse de chargement rapide, d'une structure logique et de fonctionnalités SEO intégrées.

Tous les modèles de sites Web proposés par Hostinger sont entièrement compatibles avec les appareils mobiles. Cela signifie que, quel que soit l'appareil utilisé par votre public, votre site web s'affichera toujours parfaitement.

Bien sûr. Même les meilleurs sites Web bénéficient de mises à jour régulières. De temps en temps, vous voudrez peut-être créer de nouvelles pages, mettre à jour le contenu existant ou ajouter de nouvelles fonctionnalités à mesure que votre site se développe. Vos coordonnées peuvent changer ou votre projet peut évoluer vers une véritable activité de commerce électronique. Le cas échéant, il vous suffit de retourner à votre projet, d'effectuer les mises à jour et de publier les modifications.

Selon l’éditeur que vous utilisez, le niveau d’accès au code de votre site Web peut varier.

Avec le Créateur de sites Web Hostinger, vous ne pouvez pas modifier directement le code source d’un site créé à partir d’un modèle, mais vous pouvez ajouter des extraits de code personnalisé à vos pages. Vous pouvez ainsi ajouter des fonctionnalités à votre site Web, comme des composants, des infographies, des cartes interactives, des formulaires, des animations et plus encore.

Avec le Créateur IA Hostinger, vous avez un accès complet au code de votre projet, ce qui vous offre une plus grande flexibilité et convient particulièrement aux projets nécessitant une personnalisation plus poussée.

Vous ne trouvez pas le modèle dont vous avez besoin ?

Créez avec le générateur de sites Web IA
Créez un site Web à partir d'une simple instruction grâce à la puissance de l'IA, puis personnalisez chaque détail avec de simples outils glisser-déposer.
Créer avec Horizons
Créez des sites Web et des applications entièrement fonctionnels en discutant simplement avec l'IA.

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