Modèles de sites Web pour l'impression et l'ISD

Oui. Vous pouvez personnaliser les modèles de sites Web en modifiant les textes, les images, les couleurs, la mise en page et les fonctionnalités afin qu’ils correspondent à votre marque et à vos objectifs. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des pages et des sections à tout moment. Tous les modèles sont entièrement modifiables et ne nécessitent aucune connaissance en programmation ou en conception Web.

Selon le modèle choisi, l’expérience de modification peut varier. Certains modèles sont créés avec le créateur de sites Web Hostinger, tandis que d'autres sont conçus avec Horizons de Hostinger.

Les modèles conçus avec le créateur de sites Web Hostinger utilisent un éditeur par glisser-déposer et intègrent des outils d’IA qui vous aident à créer du contenu et à ajuster rapidement la mise en page.

Les modèles Horizons reposent sur une approche de codage intuitif par requêtes. Au lieu de déplacer manuellement les éléments dans l’interface, vous décrivez les changements souhaités et échangez avec l’IA, qui applique les modifications pour vous.

Les deux éditeurs ont été conçus pour être simples à utiliser. Choisissez le modèle qui vous convient, puis personnalisez-le selon vos besoins.