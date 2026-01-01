Déployer Lago en 1 clic.
Plateforme open source de mesure et de facturation à l'usage pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Lago
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Lago
Lago est une plateforme de mesure et de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure qui ont besoin d'une tarification flexible basée sur l'utilisation. Elle offre l'ingestion d'événements en temps réel, la gestion des abonnements, la génération de factures et une API axée sur les développeurs pour prendre en charge des modèles de tarification complexes — des plans par siège aux paliers gradués, forfaitaires et basés sur un pourcentage.
L'auto-hébergement de Lago sur votre propre VPS maintient chaque événement client, facture et règle de tarification sous votre contrôle direct, supprime les frais par transaction facturés par les outils de facturation hébergés, et vous permet d'adapter les intégrations et la rétention des données à vos exigences spécifiques en matière de conformité et de produit.
Principales fonctionnalités de Lago
Facturation à l'usage
Facturez par appel API, siège, Go ou toute autre métrique sans construire d'infrastructure de facturation personnalisée à partir de zéro.
Mesure en temps réel
Ingérer les événements clients au fur et à mesure qu'ils se produisent et afficher des données d'utilisation précises pour les factures et les tableaux de bord.
Modèles tarifaires flexibles
Combinez des paliers fixes, progressifs, par forfait et par pourcentage au sein d'un même plan pour modéliser n'importe quelle stratégie de tarification.
Génération de factures
Générer et exporter automatiquement des factures PDF basées sur les périodes d'abonnement et l'utilisation mesurée.
API axée sur les développeurs
Intégrez la facturation à votre produit via une API REST propre et des webhooks au lieu d'interfaces utilisateur hébergées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Lago
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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