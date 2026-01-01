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Plateforme open source de mesure et de facturation à l'usage pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Lago

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Lago

Lago est une plateforme de mesure et de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure qui ont besoin d'une tarification flexible basée sur l'utilisation. Elle offre l'ingestion d'événements en temps réel, la gestion des abonnements, la génération de factures et une API axée sur les développeurs pour prendre en charge des modèles de tarification complexes — des plans par siège aux paliers gradués, forfaitaires et basés sur un pourcentage.

L'auto-hébergement de Lago sur votre propre VPS maintient chaque événement client, facture et règle de tarification sous votre contrôle direct, supprime les frais par transaction facturés par les outils de facturation hébergés, et vous permet d'adapter les intégrations et la rétention des données à vos exigences spécifiques en matière de conformité et de produit.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Lago

Facturation à l'usage

Facturez par appel API, siège, Go ou toute autre métrique sans construire d'infrastructure de facturation personnalisée à partir de zéro.

Mesure en temps réel

Ingérer les événements clients au fur et à mesure qu'ils se produisent et afficher des données d'utilisation précises pour les factures et les tableaux de bord.

Modèles tarifaires flexibles

Combinez des paliers fixes, progressifs, par forfait et par pourcentage au sein d'un même plan pour modéliser n'importe quelle stratégie de tarification.

Génération de factures

Générer et exporter automatiquement des factures PDF basées sur les périodes d'abonnement et l'utilisation mesurée.

API axée sur les développeurs

Intégrez la facturation à votre produit via une API REST propre et des webhooks au lieu d'interfaces utilisateur hébergées.

Pourquoi choisir Hostinger pour Lago

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
Martin K

Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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