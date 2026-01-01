Jusqu’à 70 % de rabais sur InvenTree

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Système de gestion des pièces et des stocks open source pour le suivi du stock, des nomenclatures et des informations sur les fournisseurs.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec InvenTree

InvenTree est une plateforme web de gestion des stocks et des pièces conçue pour les équipes d'ingénierie et de fabrication. Elle remplace le suivi par feuilles de calcul et les outils déconnectés par un système unifié qui gère les niveaux de stock, les catalogues de pièces, les nomenclatures, les informations sur les fournisseurs, les bons de commande et les commandes clients en un seul endroit. Conçue avec une API REST propre et une architecture de plugins extensible, elle s'intègre aux flux de travail d'ingénierie existants plutôt que de forcer les équipes à s'y adapter.

L'auto-hébergement d'InvenTree sur votre VPS maintient votre base de données de pièces, les prix des fournisseurs et les nomenclatures de production sur une infrastructure que vous contrôlez — particulièrement important pour les projets matériels et les fabricants qui considèrent les données d'approvisionnement des composants comme propriétaires.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de InvenTree

Nomenclature

Définir des nomenclatures multi-niveaux pour les assemblages complexes, avec allocation automatique des stocks et calculs des pénuries pour planifier avec précision les fabrications.

Suivi des stocks

Suivez les quantités de stock dans plusieurs lieux de stockage, avec un historique complet des mouvements et des alertes de stock faible pour chaque pièce.

Gestion des fournisseurs

Joignez les liens des fournisseurs et des fabricants à chaque pièce, y compris les niveaux de prix, les délais de livraison et les minimums de commande pour une comparaison directe des achats.

Bons de commande

Créez et suivez les bons de commande, de leur création à leur livraison, avec des mises à jour automatiques des stocks à la réception des expéditions entrantes.

API REST et plugins

Une API REST complète et un système de plugins connectent InvenTree à des lecteurs de codes-barres, des imprimantes d'étiquettes, des systèmes ERP et des flux de travail d'automatisation personnalisés.

Commandes de vente

Gérez les commandes clients et allouez le stock à l'exécution, en maintenant les ventes et les stocks synchronisés sans outil de gestion des commandes séparé.

Pourquoi choisir Hostinger pour InvenTree

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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