Déployer InvenTree en un clic.
Système de gestion des pièces et des stocks open source pour le suivi du stock, des nomenclatures et des informations sur les fournisseurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour InvenTree
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec InvenTree
InvenTree est une plateforme web de gestion des stocks et des pièces conçue pour les équipes d'ingénierie et de fabrication. Elle remplace le suivi par feuilles de calcul et les outils déconnectés par un système unifié qui gère les niveaux de stock, les catalogues de pièces, les nomenclatures, les informations sur les fournisseurs, les bons de commande et les commandes clients en un seul endroit. Conçue avec une API REST propre et une architecture de plugins extensible, elle s'intègre aux flux de travail d'ingénierie existants plutôt que de forcer les équipes à s'y adapter.
L'auto-hébergement d'InvenTree sur votre VPS maintient votre base de données de pièces, les prix des fournisseurs et les nomenclatures de production sur une infrastructure que vous contrôlez — particulièrement important pour les projets matériels et les fabricants qui considèrent les données d'approvisionnement des composants comme propriétaires.
Principales fonctionnalités de InvenTree
Nomenclature
Définir des nomenclatures multi-niveaux pour les assemblages complexes, avec allocation automatique des stocks et calculs des pénuries pour planifier avec précision les fabrications.
Suivi des stocks
Suivez les quantités de stock dans plusieurs lieux de stockage, avec un historique complet des mouvements et des alertes de stock faible pour chaque pièce.
Gestion des fournisseurs
Joignez les liens des fournisseurs et des fabricants à chaque pièce, y compris les niveaux de prix, les délais de livraison et les minimums de commande pour une comparaison directe des achats.
Bons de commande
Créez et suivez les bons de commande, de leur création à leur livraison, avec des mises à jour automatiques des stocks à la réception des expéditions entrantes.
API REST et plugins
Une API REST complète et un système de plugins connectent InvenTree à des lecteurs de codes-barres, des imprimantes d'étiquettes, des systèmes ERP et des flux de travail d'automatisation personnalisés.
Commandes de vente
Gérez les commandes clients et allouez le stock à l'exécution, en maintenant les ventes et les stocks synchronisés sans outil de gestion des commandes séparé.
Pourquoi choisir Hostinger pour InvenTree
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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