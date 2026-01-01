InvenTree est une plateforme web de gestion des stocks et des pièces conçue pour les équipes d'ingénierie et de fabrication. Elle remplace le suivi par feuilles de calcul et les outils déconnectés par un système unifié qui gère les niveaux de stock, les catalogues de pièces, les nomenclatures, les informations sur les fournisseurs, les bons de commande et les commandes clients en un seul endroit. Conçue avec une API REST propre et une architecture de plugins extensible, elle s'intègre aux flux de travail d'ingénierie existants plutôt que de forcer les équipes à s'y adapter.

L'auto-hébergement d'InvenTree sur votre VPS maintient votre base de données de pièces, les prix des fournisseurs et les nomenclatures de production sur une infrastructure que vous contrôlez — particulièrement important pour les projets matériels et les fabricants qui considèrent les données d'approvisionnement des composants comme propriétaires.