De modo geral, um site de fitness pode se referir a qualquer tipo de site na indústria de esportes e fitness. Isso inclui páginas de consultas com personal trainers, sites de academias, plataformas de fitness online, blogs de fitness ou até mesmo lojas online que vendem suplementos esportivos.

Um bom site de fitness deve oferecer funcionalidades de e-commerce para permitir a venda de seus produtos ou serviços, ser totalmente responsivo em dispositivos móveis para ajudar a atrair mais clientes, ter um blog para gerar mais tráfego orgânico e seguir as melhores práticas de web design – tudo isso incluído no Criador de Sites da Hostinger.

Para inspiração, confira alguns exemplos de sites de fitness criados com o nosso criador de sites.