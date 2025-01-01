You can monetize your fitness website in many ways, depending on your niche, target audience, and expertise. For example, you can tap into affiliate marketing by starting a fitness blog where you review some products and services, share tips, and add affiliate links to your posts. With our AI Writer tool, you won’t have to deal with writer’s block – AI will help you create a first draft. You just have to proofread it and add your human touch.

You can also open an online store on your site and start adding various products. These can include fitness programs, online courses, individual training sessions, or merchandise with your brand. To unlock ecommerce functionality and AI tools, opt for the Business Website Builder plan, starting at 3,29 €/month.

Finally, remember that having a strong online presence will help attract more potential clients to your fitness studio.